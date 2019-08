7. August 2019, 07:52 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Trump will am Mittwoch nach El Paso und Dayton reisen.

Was wichtig ist und wird.

Von Anna Ernst

Was wichtig ist

Scharfe Kritik an Trumps Besuch in El Paso und Dayton. Demokraten werfen dem US-Präsidenten vor, die Massaker mit 31 Toten mitverantwortet zu haben. Der will am Mittwoch dennoch die beiden Orte besuchen. Mehr dazu

Politiker für höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch. Derzeit wird es mit einer Mehrwertsteuer von sieben Prozent belegt. Agrarpolitiker von CDU, Grünen und SPD zeigen sich offen für eine Erhöhung auf 19 Prozent. In der Welt fordert Friedrich Ostendorff, agrarpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, die Einnahmen zweckgebunden für mehr Tierwohl einzusetzen. Zur Nachricht

Schalke-Boss Tönnies lässt Amt vorübergehend ruhen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hatte mit umstrittenen Äußerungen für Empörung gesorgt. Jetzt zieht er die Konsequenzen. Zur Nachricht

Akten geben tiefe Einblicke in den Lobbyismus in Berlin. In der Causa Glyphosat geht es um viel: um einen Milliardenmarkt, aber auch um die künftige Ausrichtung der Landwirtschaft. Und um die Frage, wer stärker ist: die Industrie oder die Umweltbewegung. Dokumente aus dem Umwelt- und dem Landwirtschaftsministerium sowie aus dem Kanzleramt zeigen, wie Minister und Beamte von Lobbyisten vor der Entscheidung im Jahr 2017 bearbeitet wurden. Von Markus Balser und Michael Bauchmüller

Brasilianischer Drogenboss tot aufgefunden. Als Frau verkleidet versuchte der brasilianische Drogenhändler Clauvino da Silva aus einem Gefängnis in Rio de Janeiro zu fliehen. Jetzt hat er sich offenbar das Leben genommen. Zur Meldung

Was wichtig wird

Boeing-Chef Muilenburg hält Rede vor Investoren und Unternehmern. Nach zwei Abstürzen der Modellserie 737 Max und weltweiten Flugverboten stehen der US-Konzern und seine Führung massiv unter Druck. Der Auftritt Muilenburgs in New York wird daher mit Spannung erwartet.

US-Verteidigungsminister Esper zu Gesprächen in Japan. Im Mittelpunkt der Gespräche mit seinem japanischen Kollegen Takeshi Iwaya dürften das Ende des INF-Abrüstungsvertrages zwischen den USA und Russland, der Iran-Konflikt und Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm stehen.

Frühstücksflocke

Ewige Jugend. Hilft Botox am besten, wenn man eigentlich noch gar nichts zu glätten hat? Die Anzahl der jungen Nutzer, die Falten per Injektion vorbeugen wollen, steigt. Klar ist: Wer sein Antlitz schon kurz nach dem Schulabschluss lahmlegt, dem werden beim Start ins Berufsleben natürlich weder Lach- noch Sorgenfältchen die Mimik prägen. Dabei gibt es sinnvollere Wege, länger jung auszusehen. Warum es auch hilft, wenn Sie heute einfach ein bisschen mehr zum Frühstück essen, erklärt Christina Berndt.