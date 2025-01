Umfrage in 24 Staaten

Der neue US-Präsident könnte einen Kompromiss für die Ukraine und Ruhe in die Beziehungen zu China bringen – das glauben erstaunlich viele Menschen weltweit, wie eine Umfrage zeigt. Skeptisch sind vor allem die Europäer.

Von Saladin Salem

Ein zweites Mal Donald Trump – viele der EU-Regierungen schauen nervös auf die bevorstehende Präsidentschaft des umstrittenen Republikaners. Schon in seiner ersten Amtszeit ließ dieser unter dem Motto „America First“ mit den ersten kontroversen Entscheidungen nicht lange auf sich warten. Per Dekret ließ er ein Einreiseverbot für Menschen aus dem Irak, Syrien, Iran, Libyen, Somalia, dem Sudan und Jemen verhängen. Das Vorhaben wurde zwar kurz darauf gerichtlich entschärft, aber der Schock saß tief – das war Anfang 2017. Heute toben Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die Spannungen um Taiwan nehmen zu, die Nato rüstet sich für das Schlimmste.