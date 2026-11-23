Kanadas Premierminister Mark Carney hat beim jährlichen Pressedinner Donald Trump mit einem Double veralbert. Während seiner Rede drückte er den „Notfall-Comedy-Button“ und überließ einem Imitator seiner selbst und des US-Präsidenten das Rednerpult – was den Trump parodierenden Mark Critch gleich sagen ließ: „Fake news! Wir haben zwei Carneys hier, ist das nicht unglaublich?“ Um gleich vom Hintern des Carney-Doubles zu schwärmen: „Er hat einen tollen Arsch. Er hat so einen unglaublichen Arsch, aber ich bin sehr beliebt. Er ist jetzt fast so populär wie ich.“

Schon beim Betreten der Bühne hatte das Double Carney mit dem Trump-typischen dominanten Handschlag begrüßt und den Carney-Imitator gleich vom Rednerpult weggezogen. Der wahre Carney, der während der gesamten Rede auf der Bühne blieb, musste während des Auftritts oft selbst lachen – besonders laut, als „Trump“ auf den aktuellen Handelsstreit zu sprechen kam. Gute Leute arbeiteten derzeit an dem Deal, „wie unser Botschafter Hoekstra, er ist unglaublich. Ich habe gesagt: ‚Findet jemand, der unsympathischer ist als ich.‘ Und wir haben ihn.“ Man werde einen „großartigen Deal“ haben, „es steht nur eine Sache im Weg: Ich, weil ich verrückt bin, aber das ist okay.“

Aber er sei ja eigentlich nicht wegen des Deals hier. Er suche einen Pressesprecher, „a beautiful press secretary“, und er dachte, hier beim Pressedinner könne er fündig werden. Er habe zuerst an den CBC-News-Moderator David Cochrane gedacht, „weil er aussieht wie Dana White mit Brille“. Den Kampfsport-Unternehmer wollte Trump nach dem Abgang von Katie Zacharia zunächst als Pressesprecher für das Weiße Haus haben, hatte das nach dessen Absage dann aber als Scherz abgetan. Der Double-Trump fuhr fort, er habe sich auch die kanadische Journalistin Mercedes Stephenson vorstellen können, „weil ihr erster Name der eines Autos ist und ich mag das.“ Und sie sei blond, was man als Pressesprecherin sein muss. Aber dann habe er herausgefunden, dass sie schlau ist, und jetzt wolle er sie nicht mehr.

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Beim Pressedinner werden traditionell Witze und Satire auf Kosten von politischen Gegnern und Journalisten gemacht. Schon in seiner Rede hatte Carney einen Seitenhieb auf Trump fallenlassen. Über die Anwesenden im Raum sagte der Premier: „Das ist ein schwieriges Publikum. Und ich war schon im Oval Office. Allein. Mit seiner neuen Innenarchitektin.“ Doch auch Carney kam nicht ungeschoren davon beim Auftritt seines Doubles, das sagte, dass er sich ein bisschen beschwipst fühle, weil er zwei Gläser Wein und sechs Reiseimpfungen intus habe. Carneys viele Auslandsreisen rufen in seiner Heimat auch Kritik hervor.

Die Trump-Parodie hat, bei allen Lachern, einen ernsten Hintergrund: Die USA haben weitreichende Zölle gegen den Nachbarn im Norden verhängt, was die Wirtschaft dort ächzen lässt. Trump fabulierte schon mehrmals davon, Kanada werde der 51. Bundesstaat der USA. Kanada ist stark von den Vereinigten Staaten abhängig, was unter anderem eine neue Ölpipeline nach Asien ändern soll: Die „Pacific Link Pipeline“ wurde am 1. Oktober sogar als Projekt von nationalem Interesse eingestuft, sie soll künftig bis zu eine Million Barrel Rohöl von Alberta an die kanadische Westküste transportieren. Auch in anderen Bereichen wollen Ottawa und China künftig enger zusammenarbeiten und haben dafür beim Apec-Treffen vergangene Woche neue Zollausnahmen vereinbart. Die USA und Kanada haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder getroffen, um die Handelsstreitigkeiten beizulegen – bislang ohne Erfolg.