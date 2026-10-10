Der US-Präsident lockert die Sanktionen gegen den Kreml, um die Treibstoffpreise zu senken. Selenskij spricht von einem Geschenk an Putin – die Demokraten nennen es „Pakt mit dem Teufel“.

Die hohen Treibstoffpreise gehören zu den größten Problemen der Republikaner vor den Zwischenwahlen in den USA. Sie tragen dazu bei, dass demokratische Kandidatinnen und Kandidaten Chancen in Wahlkreisen haben, die sonst fest in republikanischer Hand sind.