US-Präsident Donald Trump hat die Welt mit einer Kehrtwende überrascht: Kiew soll nun doch Waffenlieferungen bekommen. Verteidigungsminister Boris Pistorius versuchte in Washington, die Details zu klären, wie nun Kiew mit Patriot-Systemen unterstützt werden kann.

Von Fabian Fellman und Sina-Maria Schweikle, Washington DC

Erst einmal heißt es: warten. Auch der deutsche Verteidigungsminister muss bei seiner Ankunft in den USA durch die Passkontrolle, in den Tagen der Trump'schen Einreisebeschränkungen ein Prozedere, das andere Besucher durchaus nervös werden lässt. Doch anders als die Presse, die sich in einer Wartehalle gedulden muss, wird Boris Pistorius (SPD) bereits im Regierungsflieger kontrolliert. Es muss schnell gehen, ab ins Auto – denn der wichtigste Termin des Tages steht bevor: Der erste Besuch in Washington bei seinem amerikanischen Amtskollegen Pete Hegseth.