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NahostScheitert Trumps Deal am Krieg in Libanon?

Lesezeit: 4 Min.

Israel zerstört Häuser im Süden Libanons, etwa in Qlailieh. Auch nach dem Abkommen zwischen Washington und Teheran gingen die Angriffe weiter.
Israel zerstört Häuser im Süden Libanons, etwa in Qlailieh. Auch nach dem Abkommen zwischen Washington und Teheran gingen die Angriffe weiter. Zohra Bensemra/REUTERS

Das Friedensabkommen ist nur wenige Stunden alt, da fliegt Israel die nächsten Angriffe auf Libanon. Iran droht, das als Verstoß zu werten. Viele Menschen sind tief verunsichert.

Von Bernd Dörries

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Es ist die Zeit, die Augen zu trocknen, die Zeit des Tränenpredigers. Packungen mit Taschentüchern werden durch die Sitzreihen gereicht im Mausoleum von Hassan Nasrallah, des 2024 von Israel getöteten Hisbollahführers. Vielleicht 3000 Männer und Frauen sind am Mittwochabend zur Grabstätte im Süden Beiruts gekommen. Um Nasrallah zu betrauern, aber vor allem Imam Hussein, der schon etwas länger verstorben ist, vor 1346 Jahren – dessen Tod aber immer noch so viel Schmerz verursacht, als sei er gestern passiert.

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