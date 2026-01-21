Beim Weltwirtschaftsforum hat US-Präsident Donald Trump seine Besitzansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel Grönland bekräftigt. „Wir brauchen sie für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit“, sagte Trump am Mittwoch in Davos. Außer den Vereinigten Staaten sei niemand in der Lage, Grönland zu verteidigen. „Wir wollen nur ein Stück Eis im Gegenzug zum Schutz der Welt“, sagte Trump.

In Richtung Dänemark sagte der US-Präsident: „Sie haben nun die Wahl: Ja sagen oder Nein sagen, dann werden wir das nie vergessen.“ Er werde allerdings keine Gewalt anwenden, sagte Trump. Der US-Präsident erklärte, er strebe „sofortige Verhandlungen an, um erneut über ‌den Erwerb Grönlands durch die Vereinigten Staaten zu sprechen“.

Das EU-Parlament stoppt die Umsetzung des Zollabkommens mit den USA

Trump begründete seine Ansprüche mit der strategisch bedeutenden Lage der Insel für die USA. Grönland liege in der westlichen Hemisphäre, sagte Trump. Er wolle andere davon abhalten, da einzudringen. Grönland sei ein unterentwickeltes Land, geografisch liege es aber in einer strategischen Schlüsselposition, zwischen Russland, den USA und China.

Trump erwähnte im Zuge seines Anspruchs auf Grönland auch die Rolle der Nato. Die USA würden sehr viel in dieses Bündnis investieren. Alle könnten sich sicher sein, dass Amerika die anderen beschütze, er sei aber nicht sicher, ob das die anderen Bündnispartner auch garantieren könnten. Ohne die USA wären alle Staaten, die am Weltwirtschaftsforum teilnehmen, nichts. Alle nutzten sein Land nur aus, sagte Trump.

Trump hatte den seit Wochen andauernden Konflikt um Grönland am Samstag mit der Ankündigung von Strafzöllen für die Unterstützer Dänemarks und Grönlands eskaliert. Vom 1. Februar an sollen auch für Deutschland erhöhte Sätze auf alle Waren gelten – so lange, bis der Verkauf der Arktisinsel an die USA abgeschlossen ist. Trump scheint damit zu rechnen, so den europäischen Widerstand brechen zu können.

Doch die EU hält dagegen. Nachdem bereits mehrere Staats- und Regierungschefs Trumps Ansinnen zurückgewiesen haben, folgen jetzt konkrete Schritte. Das EU-Parlament stoppte am Mittwoch formell die Umsetzung des im vergangenen Sommer zwischen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Trump ausgehandelte Zollabkommen, das für EU-Länder, die Waren in die USA exportieren, generelle Zölle in Höhe von 15 Prozent vorsah. „Mit der Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland hat der US-Präsident den Bogen endgültig überspannt“, sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD).

„Ich glaube nicht, dass es in Europa in die richtige Richtung geht.“

Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen erklärte am Mittwochabend im dänischen Fernsehen, Verhandlungen über eine Übergabe Grönlands an die USA kämen nicht infrage. An solchen Gesprächen werde Dänemark nicht teilnehmen. „Wir gehen in keine Verhandlungen, die darauf basieren, dass wir grundlegende Prinzipien aufgeben“, so Rasmussen, „das werden wir niemals tun.“

In seiner Rede in Davos kritisierte Trump neben Grönland auch Kanada. Der kanadische Premierminister Mark Carney sei nicht dankbar gegenüber den USA, sagte der US-Präsident. „Kanada lebt nur, weil es die Vereinigten Staaten gibt“, sagte Trump.

Mit Blick auf Europa erklärte der US-Präsident, dass er sich um den Kontinent sorge. Angesichts der Masseneinwanderung sei Europa dabei, sich zu zerstören. Einige Länder seien nicht mehr wiederzuerkennen, sagte Trump. „Ich liebe Europa, ich möchte, dass Europa gut dasteht. Ich glaube nicht, dass es in Europa in die richtige Richtung geht.“

Zu Beginn seiner Rede lobte Trump seine eigene Politik und zählte angebliche Erfolge auf. Die USA seien der Wirtschaftsmotor der Welt. „Wenn die Vereinigten Staaten nach oben gehen, dann wachsen auch alle anderen“, sagte Trump. Dank der von ihm verhängten Zölle habe er das US-Handelsdefizit deutlich reduziert.

Trump wiederholte außerdem noch seine Kritik an der US-Notenbank Federal Reserve. Deren Chef Jerome Powell sei immer zu langsam, die Zinssenkungen kämen stets zu spät. Dies wolle er ändern, indem er einen neuen Notenbank-Chef installieren werde. Die USA könnten erst ein richtig hohes Wachstum erreichen, wenn die Zinsen niedrig seien. „Gutes Wachstum kann die Inflation senken“, sagte Trump.

In seiner Rede kritisierte Trump erneut die Bemühungen um saubere Energie in Europa. Er sprach von einem „grünen Betrug“, „vielleicht der größte Schwindel der Geschichte“. Europa verschandele die Landschaft mit Windrädern, die Energieproduktion sei viel zu teuer. Die USA setzten neben Öl und Gas auch in großem Umfang auf Atomenergie. „Ich habe eine Verordnung unterzeichnet, die den Bau und die Genehmigung vieler neuer Kernreaktoren vorsieht“, sagte er. Es seien große Fortschritte bei der Sicherheit von Atomreaktoren gemacht worden.

Trump bekräftigte auch seinen Anspruch, dass die Vereinigten Staaten bei künstlicher Intelligenz führend seien. Man werde vor allem gegenüber China darauf achten, dass das so bleibe.

Noch vor seinem Abflug in die Schweiz hatte Trump kurzfristig eine Pressekonferenz gegeben und dabei widersprüchliche Signale in Richtung Europa gesendet. Zum einen gab er sich kompromisslos und sagte: „Wir müssen Grönland haben.“ Dass er mit dieser Haltung zahlreiche Verbündete vor den Kopf stößt, schien ihn zunächst nicht zu stören: Die Nato sei ohnehin nur ein „Aschehaufen“, so Trump. Im Lauf des Auftritts schlug er vor seinem Abflug in die Schweiz allerdings auch verbindlichere Töne an. Es seien in der Grönland-Frage viele Treffen geplant, eine „Lösung“ könnte in Sicht sein. Gleichzeitig antwortete er auf die Frage, wie weit er gehen würde, um seine Interessen durchzusetzen: „Warten Sie ab!“