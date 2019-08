21. August 2019, 06:54 Uhr Abgelehnter Inselverkauf Trump sagt Dänemark-Besuch wegen Grönland ab

Weil Dänemark nicht über einen Verkauf Grönlands verhandeln will, verschiebt US-Präsident Trump einen Besuch in dem Land auf unbestimmte Zeit.

Er dankt der dänischen Ministerpräsidentin Frederiksen dafür, beiden Seiten durch ihre klare Absage Aufwand erspart zu haben.

Die dänische Regierungschefin hatte zu Trumps Kaufansinnen gesagt, Grönland stehe nicht zum Verkauf. Sie hoffe wirklich, dass die Anfrage nicht ernst gemeint sei.

US-Präsident Donald Trump hat einen Staatsbesuch in Dänemark vorerst abgesagt. Als Grund dafür gibt er die Weigerung Kopenhagens an, über einen Verkauf Grönlands zu verhandeln. "Dänemark ist ein sehr besonderes Land mit unglaublichen Menschen, aber auf Basis der Äußerungen von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, wonach sie kein Interesse an einem Verkauf Grönlands habe, werde ich mein geplantes Treffen verschieben", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter.

Die Ministerpräsidentin habe den USA und Dänemark "einen sehr großen Aufwand" erspart, indem sie so direkt gewesen sei, dafür danke er ihr, fügte Trump hinzu. Trumps Besuch war nach Angaben des Präsidialamts für den 2. und 3. September geplant. Dabei sollte Trump auch den grönländischen Ministerpräsidenten Kim Kielsen treffen.

Am Sonntag hatte die dänische Regierungschefin Frederiksen Trumps Vorstoß, die Insel zu erwerben, eine Absage erteilt: "Grönland steht nicht zum Verkauf. Grönland ist nicht dänisch. Grönland gehört Grönland. Ich hoffe wirklich, dass das nicht ernst gemeint ist", sagte sie. Es handele sich um eine "absurde Diskussion".Trump selbst hatte zuvor mitgeteilt, er sei "strategisch" an Grönland interessiert. Das stehe aber nicht ganz oben auf seiner Agenda.

Grönland ist eine eisbedeckte Insel zwischen dem Nordatlantik und dem Nordpolarmeer, auf der sich der US-Militärflugplatz Thule Air Base befindet. Sie hat den Status eines autonomen Territoriums von Dänemark. Die Insel zieht aufgrund ihrer strategischen Lage und ihrer Bodenschätze die Aufmerksamkeit der globalen Großmächte China, Russland und USA auf sich.