Der US-Präsident könne womöglich schon am Montag ins Weiße Haus zurückkehren. Am Freitag habe es jedoch Probleme gegeben.

Der Gesundheitszustand von US-Präsident Donald Trump hat sich nach Angaben seines Leibarztes Sean Conley weiter verbessert. Wie bei jeder Krankheit gebe es aber Höhen und Tiefen, sagte Conley vor dem Walter-Reed-Krankenhaus in Bethesda bei Washington. Wenn es ihm weiter so gut gehe wie am Sonntag, könne der US-Präsident womöglich schon an diesem Montag entlassen werden. Die Behandlung könnte dann im Weißen Haus fortgesetzt werden. Für diesen Sonntag sei geplant, dass Trump so viel Zeit wie möglich "außerhalb des Betts" verbringe. Er sei auf und es gehe ihm gut.

Conley berichtete zudem, dass Trump am Samstag mit einem Steroid behandelt worden sei, nachdem seine Sauerstoffwerte auf 93 Prozent gefallen seien. Der Präsident habe sich aber nicht außer Atem gefühlt. Am Freitagmorgen habe Trump hohes Fieber gehabt und seine Sauerstoffsättigung im Blut sei zurückgegangen. Während dieser Zeit sei ihm Sauerstoff zugeführt worden. Seit Freitag sei er dann aber ohne Fieber und benötige keinen zusätzlichen Sauerstoff. Ein weiterer Arzt sagte, Trump habe erneut eine Dosis des Medikaments Remdesivir erhalten, auch die Behandlung mit Dexamethason werde fortgesetzt.

Mit Blick auf kursierende Spekulationen über Trumps Gesundheitszustand sagte Sean Conley, er habe in den vergangenen Tagen nicht versucht, etwas zu verbergen. Vielmehr sei ihm daran gelegen gewesen, die "optimistische Einstellung" von Trump und des Ärzteteams widerzuspiegeln. Donald Trump, 74, war am Freitagabend nach seiner Infektion mit dem Coronavirus in das Krankenhaus gebracht worden.