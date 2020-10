Kommentar von Stefan Kornelius

Reality-Shows funktionieren nach einem simplen Prinzip: Sie bilden das Leben in verdichteter und dramaturgisch optimierter Form ab. Sie suggerieren eine Unmittelbarkeit und lassen die Zuschauer in dem Grusel zurück, dass sich die Dinge exakt so zutragen könnten. Die Erleichterung ergibt sich aus der Gewissheit: Es handelt sich doch nur um eine Show, das Leben läuft in der Regel weniger dramatisch und insofern beherrschbar ab.