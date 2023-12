Über den Rädelsführer hat nun das Oberste Gericht im Bundesstaat Colorado ein Urteil gefällt. Kein strafrechtliches zwar, aber ein historisches. "Das Gericht hält aufgrund klarer und überzeugender Beweise fest, dass Präsident Trump sich an einem Aufstand beteiligt hat", schrieben die Richter in ihren 213 Seiten langen Erwägungen am Dienstag. Die US-Verfassung verbiete es dem Republikaner, noch einmal ein öffentliches Amt zu bekleiden in den Vereinigten Staaten. Bei den Vorwahlen in Colorado dürfe Trump darum nicht auf den Wahlzetteln aufgeführt sein, und sollten Wähler ihn dennoch hinschreiben, dürfe die zuständige Innenministerin von Colorado die Stimmen nicht zählen.

Das Urteil ist historisch: Erstmals soll ein Präsidentschaftskandidat von einer Wahl ausgeschlossen werden, weil er ein Aufständischer sei. Der besagte Zusatzartikel in der US-Verfassung, das 14. Amendment, stammt aus der Zeit des blutigen Bürgerkriegs. Absatz 3 des Zusatzartikels enthält einen Bann für alle Amtsträger, die sich an einem Aufstand beteiligen, obwohl sie zuvor einen Schwur auf die Verfassung geleistet hatten. 1868 waren damit die Sezessionisten gemeint.

Nun, 155 Jahre später, sei dieser Verfassungszusatz auf Donald Trump anwendbar, befanden vier der sieben Richter am Obersten Gericht von Colorado. Das Urteil fällten die Richter nicht entlang von Parteilinien - sie alle wurden von demokratischen Gouverneuren eingesetzt. Der einzige Republikaner, Gerichtspräsident Brian Boatright, teilt die Mehrheitsmeinung in dem jüngsten Urteil nicht.

In Colorado hat Donald Trump zwar nicht viel zu verlieren. Das Urteil tangiert vorerst nur die Vorwahl, nicht aber die Wahl vom 5. November 2024. Ohnehin holte Trump vor vier Jahren dort nur knapp 42 Prozent der Stimmen, Biden gewann mit 55 Prozent. Signalwirkung hat das Urteil aber für andere Bundesstaaten, in denen ähnliche Klagen anhängig sind. Das Oberste Gericht von Minnesota kam zwar bereits zu dem Schluss, es könne keine Kandidaten von den Listen für die Vorwahlen entfernen. Es ließ aber die Frage offen, ob es Trump für die Wahl vom 5. November 2024 disqualifizieren würde. In Michigan befand ein Richter im November, es sei eine politische Frage, ob Trump noch einmal kandidieren dürfe, ein Rekurs ist hängig.

Trump will das Urteil anfechten

Sollte der Favorit unter den republikanischen Präsidentschaftskandidaten in mehreren Staaten von den Wahllisten gestrichen werden, würden seine Chancen stark geschmälert, im kommenden Herbst eine Mehrheit der Wahlleute zu gewinnen, die die Präsidentschaftswahl entscheiden.

Trump teilte mit, er werde das Urteil vor dem Obersten Gericht in Washington anfechten. Bei einem Auftritt in Iowa am Dienstagabend, sinnigerweise in einem Ort namens Waterloo, ging er gar nicht erst auf den Richterspruch ein. Nun muss der Supreme Court in Washington entscheiden, ob er die Beschwerde auf seine Tagesordnung nimmt. Das muss schnell geschehen: Die Vorwahl in Colorado, bei der die Republikaner in dem Bundesstaat ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl nominieren, findet am Super Tuesday, dem 5. März, statt.

Sollte der Supreme Court Trumps Beschwerde nicht berücksichtigen, würde das Urteil aus Denver rechtskräftig. Wie die neun Richter auf Bundesebene entscheiden werden, ist offen. Allerdings kann sich Trump bessere Chancen ausrechnen als in Colorado. Als Präsident verschaffte er den konservativen Bundesrichtern mit drei Ernennungen eine klare Mehrheit, die schon zahlreiche Urteile nach Trumps Gusto fällten.

Vor dem Supreme Court liegen bereits mehrere Fälle zu Donald Trump und seinem Putschversuch. Einer dreht sich darum, ob der Republikaner für seine Taten als Präsident Immunität genießt. Vorgelegt hat die Frage Sonderermittler Jack Smith, der Trump wegen des 6. Januar 2021 angeklagt hat und ihm in einer anderen Anklage liederlichen Umgang mit Geheimdokumenten vorwirft. In einem weiteren Fall wird der Supreme Court urteilen, ob ein Angeklagter vom 6. Januar zu Recht wegen Störung einer Kongresssitzung belangt wurde. Das Urteil könnte sich auf Trumps Fall auswirken, dem Sonderermittler Jack Smith denselben Vorwurf macht.

Bisher gibt es wenig Anzeichen, dass die diversen Gerichtsverfahren Donald Trump geschadet hätten, zumindest nicht bei der republikanischen Wählerschaft. Die Umfragen zu den Vorwahlen führt er mit großem Abstand an.