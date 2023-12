Colorados Supreme Court schließt Trump von Vorwahlen aus. Der Ex-Präsident sei ein Aufständischer, argumentiert das Oberste Gericht des Bundesstaates in einem mehr als 200 Seiten langen, in der Geschichte der USA einzigartigen Urteil. Die US-Verfassung verbiete es dem Republikaner, noch einmal ein öffentliches Amt zu bekleiden. Bei den Vorwahlen in Colorado dürfe Trump daher nicht auf den Wahlzetteln aufgeführt sein, und sollten Wähler ihn dennoch hinschreiben, dürfe die Staatssekretärin von Colorado die Stimmen nicht zählen. Trump will nun den Supreme Court in Washington zu Hilfe rufen. Zum Artikel (SZ Plus)

Streit bei den US-Demokraten: Präsident Biden will die Einwanderungspolitik deutlich verschärfen - und handelt sich Ärger in den eigenen Reihen ein

Bundesregierung nennt Details, wie sie Haushaltsloch stopfen will. Ein Maßnahmenpaket für 2024 sieht einen Mix aus Einsparungen, Subventionskürzungen und der Reduzierung von Bundeszuschüssen vor, der in der Summe mehr als zehn Milliarden Euro einbringen soll. Auch zuletzt strittige Punkte wie der Abbau mehrerer Steuervergünstigungen für Landwirte sind in dem Katalog enthalten. An diesem Mittwoch berät das Bundeskabinett über die Kürzungspläne. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij: Militär fordert 450 000 neue Soldaten an. Die Frage der Mobilisierung sei "sehr sensibel", sagt der ukrainische Präsident. Eine Mobilmachung in diesem Umfang werde umgerechnet mehr als zwölf Milliarden Euro kosten. Kiew ist nach Militärangaben zum fünften Mal in diesem Monat Ziel russischer Luftangriffe. Zum Ukraine-Liveblog

EXKLUSIV Russische Oligarchen verdienen am deutschen Wald mit. Die Brüder Michail und Boris Singarewitsch sind seit Jahrzehnten gut bekannt mit dem sanktionierten russischen Ex-Präsidenten Medwedjew. Recherchen von SZ, NDR und Policy Network Analytics legen nahe, dass sie bis heute hinter zwei deutschen Sägewerken stehen. Die Betriebe werden von Staatsforsten in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern beliefert. Zum Artikel (SZ Plus)

Sanierungsverwalter zieht erste Zwischenbilanz bei Benkos Signa-Holding. Das Immobilien- und Handelsimperium des österreichischen Unternehmers ist pleite. Drei Wochen nach dem Insolvenzantrag verkündet der Sanierungsverwalter, welche Vermögenswerte zum Verkauf stehen: neben Benkos Privatjet auch Anteile an österreichischen Medienhäusern oder die Beteiligung am Chrysler Building in New York. Zum Artikel (SZ Plus)

Dortmund holt nur einen Punkt gegen Mainz. Der BVB spielt nach einer rätselhaften und schwer enttäuschenden zweiten Halbzeit 1:1. Die Treffer erzielen Brandt und van den Berg. Das Publikum reagiert ungehalten, nach dem letzten Spiel vor der Winterpause steigt der Druck auf Trainer Terzic. Zum Artikel

Alles zum Krieg in Nahost

Israels Regierung ist offenbar zu weiterer Kampfpause bereit. In den Verhandlungen soll es um eine Waffenruhe von mindestens einer Woche gehen. Einem Medienbericht zufolge ist die Hamas im Gegenzug angeblich bereit, 40 weitere Geiseln freizulassen. Die israelische Armee will die Kontrolle über die Hamas-Hochburg Dschabalia übernommen haben. Zum Liveblog

Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und Israel. US-Verteidigungsminister Austin hätte gerne einen Übergang zu "eher chirurgischen" Einsätzen im Gazastreifen. Die Regierung in Tel Aviv ist aber wohl nur zu kleineren Änderungen an der Strategie bereit. Zum Artikel

Deutschland will USA bei Schutz von Schiffen im Roten Meer unterstützen. Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen greift die jemenitische Huthi-Miliz Schiffe an, die durch das Rote Meer fahren - eine der wichtigsten Handelsrouten weltweit. Nun erwägt die Bundesregierung nach SZ-Informationen, sich an dem von den USA geführten internationalen Marineeinsatz in der Region zu beteiligen. Für einen Einsatz der Bundeswehr ist möglicherweise ein Bundestagsmandat erforderlich. Zum Artikel (SZ Plus)

Sonst noch wichtig