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USAVom „Lehrer des Monats“ zum Attentäter bei der Gala mit Trump

Lesezeit: 6 Min.

Sicherheitskräfte halten sich nach den Vorfall im Hotel auf, in dem das Korrespondenten-Dinner am Samstagabend stattfand.
Sicherheitskräfte halten sich nach den Vorfall im Hotel auf, in dem das Korrespondenten-Dinner am Samstagabend stattfand. Ken Cedeno/REUTERS

Der mutmaßliche Schütze beim Korrespondenten-Dinner soll ein krudes Manifest hinterlassen haben. Trump nutzt den Anschlag, um Reklame für ein umstrittenes Projekt zu machen.

Von Peter Burghardt, Washington

Es machen jetzt sehr unterschiedliche Fotos von Cole A. aus Kalifornien die Runde. Eines zeigt ihn mit Absolventenhut, nachdem er seinen Master-Titel in Informatik an der California State University entgegengenommen hatte, veröffentlicht im Mai 2025 in seinem Profil bei Linkedin. Auf dem anderen Foto liegt er halb nackt auf dem Teppichboden im Washington Hilton, die Hände hinter dem Rücken gefesselt.

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Eine besondere Beziehung: Der britische König besucht US-Präsident Trump und soll sogar im Kongress sprechen. Dass hier ein Erdöl-Lobbyist und ein Ökologe aufeinandertreffen, dürfte nicht die einzige Konfliktquelle sein.

SZ PlusVon Peter Burghardt

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