Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Manchester, New Hampshire, Ende April. Hier veranstaltete CNN jetzt auch die Sendung mit der Fragerunde an den Ex-Präsidenten.

Von Fabian Fellmann, Washington

"Empörend" sei gewesen, was Amerika und die Welt zu sehen bekommen hätten, ganz bestimmt sei das Publikum zu Hause jetzt "entsetzt". So bewerteten die Kommentatoren von CNN nicht etwa einen Skandal bei der Konkurrenz, sondern das, was in ihrem eigenen Programm am Mittwochabend zur besten Sendezeit zu sehen war.