Donald Trumps Chinareise findet in einem politisch heiklen Moment statt. Trump dürfte aber die Wirtschaft in den Vordergrund stellen und darum bemüht sein, Deals zu vermelden. Allein die Gästeliste ist ein Statement: Mehr als ein Dutzend der reichsten und mächtigsten Firmenchefs begleiten den Präsidenten auf seiner Reise. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt das Vermögen der Delegation auf insgesamt 870 Milliarden Dollar.
Delegation mit großen NamenDiese Wirtschaftsbosse begleiten Trump nach China
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Der US-Präsident reist mit den Chefs führender Unternehmen zu Xi Jinping. Dabei sind Tesla-Chef Elon Musk und Tim Cook von Apple. Nicht eingeladen ist der Chef eines wichtigen Computerchip-Herstellers.
Von Charlotte Walser, Washington
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