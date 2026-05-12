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Delegation mit großen NamenDiese Wirtschaftsbosse begleiten Trump nach China

Lesezeit: 2 Min.

Offenbar haben sie sich wieder versöhnt: Elon Musk und US-Präsident Donald Trump, hier auf einem Foto vom Februar 2025 im Weißen Haus.
Offenbar haben sie sich wieder versöhnt: Elon Musk und US-Präsident Donald Trump, hier auf einem Foto vom Februar 2025 im Weißen Haus. Alex Brandon/AP

Der US-Präsident reist mit den Chefs führender Unternehmen zu Xi Jinping. Dabei sind Tesla-Chef Elon Musk und Tim Cook von Apple. Nicht eingeladen ist der Chef eines wichtigen Computerchip-Herstellers.

Von Charlotte Walser, Washington

Donald Trumps Chinareise findet in einem politisch heiklen Moment statt. Trump dürfte aber die Wirtschaft in den Vordergrund stellen und darum bemüht sein, Deals zu vermelden. Allein die Gästeliste ist ein Statement: Mehr als ein Dutzend der reichsten und mächtigsten Firmenchefs begleiten den Präsidenten auf seiner Reise. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt das Vermögen der Delegation auf insgesamt 870 Milliarden Dollar.

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SZ PlusVon Gregor Scheu

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