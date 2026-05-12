Donald Trumps Chinareise findet in einem politisch heiklen Moment statt. Trump dürfte aber die Wirtschaft in den Vordergrund stellen und darum bemüht sein, Deals zu vermelden. Allein die Gästeliste ist ein Statement: Mehr als ein Dutzend der reichsten und mächtigsten Firmenchefs begleiten den Präsidenten auf seiner Reise. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt das Vermögen der Delegation auf insgesamt 870 Milliarden Dollar.