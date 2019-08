Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Besuch des iranischen Außenministers Mohammad Jawad Sarif nach Angaben von US-Präsident Donald Trump mit ihm abgesprochen. Trump sagte beim G-7-Gipfel, Macron habe ihn vorab gefragt und seine Zustimmung zu der Einladung gehabt.

Auf die Frage, ob er die Einladung als respektlos empfunden habe, sagte Trump: "Nein, nein, nein." Die USA sehen Iran als Feind. Trump hatte Sarif Ende Juli auf die US-Sanktionsliste setzen lassen. Sarif war am Sonntag zu einem völlig überraschenden Besuch nach Biarritz gekommen und hatte Macron getroffen.

Trump hatte das Atomabkommen mit Iran einseitig aufgekündigt, weil es aus seiner Sicht nicht weitreichend genug ist. Die Europäer wollen dagegen an dem Vertrag festhalten. Der US-Präsident sagte, ein neues Abkommen müsse langfristiger angelegt sein und unter anderem auch ballistische Raketen umfassen. Er stellte Iran - ähnlich wie bei seinen Gesprächen mit Nordkorea - im Fall von erfolgreichen Verhandlungen wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht. "Sie müssen mit dem Terrorismus aufhören", so Trump.

Der iranische Präsident Hassan Ruhani plädierte im Konflikt mit den USA für Diplomatie. Widerstand gegen die Weltmächte alleine bringe nichts, die Regierung sollte gleichzeitig für alle Probleme nach Lösungen suchen. Allerdings können Verhandlungen Ruhani zufolge niemals einen hundertprozentigen Erfolg erzielen, "aber auch 20 Prozent sind besser als nichts". Er verteidigte daher auch den Blitzbesuch Sarifs in Biarritz. "Das war nach Absprache und im Einklang mit unserer aktiven Diplomatie."

Trump hält Vereinbarung mit China für möglich

Gespräche soll es bald auch bei einem anderen Thema geben: Im Handelsstreit zwischen den USA und China wollen beide Parteien offenbar wieder miteinander reden. US-Präsident Trump sagte am Rande des G-7-Gipfels, China habe angefragt, die Gespräche wieder aufzunehmen. "China hat unsere Fachleute letzte Nacht angerufen und gesagt: "Lasst uns an den Verhandlungstisch zurückkehren." Die USA hätten zugestimmt und die neuen Gespräche sollen bereits zeitnah beginnen. Einen Termin nannte Trump aber nicht.

Die chinesische Seite sei sehr an einem Abkommen interessiert. Es gebe "sehr produktive" Gespräche, so Trump. "Es ist das erste Mal, dass ich sehe, dass sie wirklich eine Vereinbarung schließen wollen." Er glaubt, sie "werden eine Vereinbarung schließen." Kurz vor Gipfelbeginn hatte sich der Handelsstreit zwischen beiden Staaten erneut verschärft. China hatte am Freitagnachmittag neue Zölle auf Waren aus den USA angekündigt, worauf US-Präsident Donald Trump gleich zum Gegenschlag ausholte. Am deutschen Aktienmarkt sorgte die Nachricht für etwas Erleichterung. Die neue Zollspirale war den Anlegern zuvor noch sauer aufgestoßen.

Beim Treffen zwischen Trump und Angela Merkel will sich die Kanzlerin für eine Entspannung des Konflikts einsetzen und die guten europäischen Handelsbeziehungen mit China nicht gefährden. Im Herbst will sie selbst zu Gesprächen nach China fliegen.