Von Charg war in den USA zuletzt immer mal wieder die Rede, wobei dieser Ort nicht jedem Amerikaner bekannt gewesen sein dürfte. Es ist die Insel im Persischen Golf, von der Iran seine meisten Öl-Exporte abwickelt. Am Freitag berichtete US-Präsident Donald Trump in seinem Netzwerk Truth Social über „einen der gewaltigsten Bombenangriffe in der Geschichte des Nahen Ostens“, das US-Südkommando habe „jedes militärische Ziel auf Irans Kronjuwel, der Insel Charg, vollständig vernichtet“.