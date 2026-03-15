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IrankriegTrump droht mit weiteren Angriffen auf die Ölinsel Charg

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Die iranische Insel Charg spielt eine zentrale Rolle für die Ölindustrie des Landes.
Die iranische Insel Charg spielt eine zentrale Rolle für die Ölindustrie des Landes. Planet Labs PBC/dpa

Die Ölinfrastruktur der Insel habe er bislang nicht ausgelöscht, sagte Trump, „aus Gründen des Anstands“. Der US-Präsident schickt zudem weitere Marinesoldaten ins Kampfgebiet. Derweil steigt der Ölpreis weiter – und die Geduld der Amerikaner schwindet.

Von Peter Burghardt, Washington

Von Charg war in den USA zuletzt immer mal wieder die Rede, wobei dieser Ort nicht jedem Amerikaner bekannt gewesen sein dürfte. Es ist die Insel im Persischen Golf, von der Iran seine meisten Öl-Exporte abwickelt. Am Freitag berichtete US-Präsident Donald Trump in seinem Netzwerk Truth Social über „einen der gewaltigsten Bombenangriffe in der Geschichte des Nahen Ostens“, das US-Südkommando habe „jedes militärische Ziel auf Irans Kronjuwel, der Insel Charg, vollständig vernichtet“.

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