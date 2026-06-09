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USA100 000-Dollar-Gebühr für Fachkräfte-Visa ist rechtswidrig

Lesezeit: 3 Min.

Donald Trump fordert von Unternehmen hohe Gebühren für Visa, mit denen hochqualifizierte Fachleute in die USA einreisen können.
Donald Trump fordert von Unternehmen hohe Gebühren für Visa, mit denen hochqualifizierte Fachleute in die USA einreisen können. JOE RAEDLE/AFP

US-Präsident Trump verliert erneut vor Gericht, damit setzt sich seine Serie von juristischen Niederlagen fort. Doch wichtige Urteile stehen noch aus, unter anderem zum Geburtsrecht.

Von Charlotte Walser, Washington

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Noch prangen die Buchstaben am Kennedy Center, aber nicht mehr lange: Ein Richter hat verfügt, dass Trumps Name wieder entfernt werden muss. Das war vergangene Woche. Nun muss der US-Präsident bereits die nächste schmerzliche Niederlage vor Gericht hinnehmen. Dabei geht es um eine der Maßnahmen, mit denen Trump die Einwanderung einschränken wollte, und zwar für qualifizierte Arbeitskräfte.

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