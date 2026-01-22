Einem Koalitionär fällt zur aktuellen Situation nur ein Wort ein: „krass“. Jeden Tag eine neue Lage, oft hat diese mit Donald Trump zu tun. Eine Folge seiner Grönland-Volten ist nun eine veritable Debatte in der schwarz-roten Koalition, ob man nach Russland und China vielleicht auch dringend Abhängigkeiten von den USA verringern soll. In der SPD gibt es zudem den Wunsch in Richtung von Kanzler Friedrich Merz, durchaus mal deutlicher gegenüber Trump zu sein.