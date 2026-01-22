Einem Koalitionär fällt zur aktuellen Situation nur ein Wort ein: „krass“. Jeden Tag eine neue Lage, oft hat diese mit Donald Trump zu tun. Eine Folge seiner Grönland-Volten ist nun eine veritable Debatte in der schwarz-roten Koalition, ob man nach Russland und China vielleicht auch dringend Abhängigkeiten von den USA verringern soll. In der SPD gibt es zudem den Wunsch in Richtung von Kanzler Friedrich Merz, durchaus mal deutlicher gegenüber Trump zu sein.
BundesregierungMehr Unabhängigkeit von Trump
Lesezeit: 3 Min.
Dem US-Präsidenten mehr Kontra geben, weg von der Polizei-Software aus dem Hause seines Anhängers Peter Thiel: Der ruppige Jahresstart des Weißen Hauses bringt neue, schwierige Themen für die Koalition.
Von Markus Balser, Georg Ismar und Ronen Steinke, Berlin
Grundrechte:Ist Palantir eine Gefahr für Deutschland?
Eine Software mit künstlicher Intelligenz aus den USA könnte zu einem der wichtigsten Arbeitsmittel der deutschen Polizei werden. Experten warnen: Die Republik schlägt damit einen riskanten Weg ein.
Lesen Sie mehr zum Thema