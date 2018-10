30. Oktober 2018, 11:53 Uhr US-Staatsbürgerschaft Trump: Kein Pass mehr durch Geburt in den USA

Donald Trump und Melania Trump treffen an Halloween einen Mann mit Baby.

US-Präsident Trump will das "birthright", das US-amerikanische Geburtsrecht bei der Staatsbürgerschaft, abschaffen.

Das sagt er auf Nachfrage in einem Interview. Der Prozess sei bereits im Gange.

Trump kündigt damit eine der bislang drastischsten Maßnahmen in seiner einwanderungsfeindlichen Politik an.

"Es ist lächerlich und es muss aufhören": Mit diesen Worten hat US-Präsident Donald Trump in einem Interview das "birthright" geschmäht. Das birthright, das Geburtstortsprinzip bei der Staatsbürgerschaft, ist in der US-amerikanischen Verfassung festgeschrieben.

In einem Interview mit der Online-Nachrichtenseite Axios hat Trump auf Nachfrage erklärt, er werde diese Regelung abschaffen. Er habe das von Anfang an gewollt. Doch es habe immer geheißen, man brauche die Zustimmung des Kongresses für eine Verfassungsänderung. "Jetzt sagen sie, ich kann es nur mit einer Executive Order machen." Wer "sie" ist, führt der US-Präsident an dieser Stelle nicht aus, gemeint sind wohl juristische Berater.

Weiterhin erklärt Trump, er werde die Änderung per präsidentiellem Erlass auf jeden Fall vornehmen. "Es ist schon in Gange, es wird passieren." Trump hat damit eine der bislang drastischsten Maßnahmen in seiner einwanderungsfeindlichen Politik angekündigt.

Bislang gilt: Wer in den Vereinigten Staaten geboren ist, hat automatisch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Diese ungewöhnliche Regelung ist eines der Grundprinzipien der Einwanderungspolitik der Vereinigten Staaten. Sie ist mit dem Selbstverständnis verbunden, ein Land von Eingewanderten zu sein, die das Bodenrecht und nicht die Abstammung an ihre Nation bindet.