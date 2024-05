Von Peter Burghardt, Washington

Amerikas Wahlkampf hat seinen Preis, wer weiß dass besser als Donald Trump. In seiner New Yorker Prozesspause flog er am Mittwoch nach Texas und bat Ölmagnaten ganz bescheiden um eine Milliarde Dollar. Was ihm die Branche für seinen Schlachtruf "Bohren, Baby, Bohren" gewährt, wird man sehen. Jedenfalls kratzte sein Lieblingsfeind Ron DeSantis in Florida derweil drei Millionen Dollar zusammen, vornehmlich für ihn. "Ron", soll Trump via Telefonschalte geflötet haben, "ich liebe es, dass du zurück bist."