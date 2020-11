Der amtierende Präsident redet nicht wie ein Sieger. Manchmal wirkt es so, als glaube er selbst nicht mehr, was er sagt.

Von Christian Zaschke

Wenn die Historiker dereinst auf die US-Präsidentschaftswahlen von 2020 zurückblicken, dann wird der Auftritt von Donald Trump am Donnerstagabend im Weißen Haus in der Aufbereitung der Geschehnisse zweifelsohne eine bedeutende Rolle spielen. Der Präsident hielt eine Rede, so gespickt mit Lügen und haltlosen Anschuldigungen, wie man sie selten, vielleicht noch nie in der amerikanischen Geschichte gehört hat.