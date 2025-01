Wem ist die Einigung in Nahost zu verdanken? Beide US-Präsidenten reklamieren das für sich. Tatsächlich stimmten sich ihre Berater erstaunlich eng ab.

Von Matthias Kolb

Eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, die Joe Biden am Mittwoch bei seinem Auftritt im Weißen Haus beschreibt. „In den vergangenen Tagen haben wir als ein Team gesprochen“, sagte der scheidende US-Präsident über die Bemühungen seiner Regierung und der Berater seines Nachfolgers Donald Trump, ein Abkommen zwischen Israel und der islamistischen Hamas zu vermitteln. Fünf Tage vor Bidens Auszug aus dem Weißen Haus war es endlich geschafft, und so konnte der Demokrat am Nachmittag mit Vizepräsidentin Kamala Harris und Außenminister Antony Blinken vor die Kameras treten.