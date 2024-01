Kein Zweifel, wen der Besitzer dieses Traktors bei den republikanischen Vorwahlen in Iowa unterstützt. Ron DeSantis und Nikki Haley sind es jedenfalls nicht.

Laut Umfragen führt Donald Trump die republikanische Vorwahl mit riesigem Vorsprung an, und Demokrat Joe Biden leidet unter miesen Zustimmungswerten. Doch die Vorwahlen beider Parteien haben eine eigene Dynamik. Trumps Team dämpft die Erwartungen, und Biden muss dringend seine Anhängerschaft motivieren.

Von Fabian Fellmann, Washington

Und was, wenn Donald Trump die Erwartungen zu hoch geschraubt hat? Seit Monaten tut er so, als wäre er nicht nur Gebieter über eine Handvoll Luxushotels und 16 Golfplätze. Sondern auch, als hätte er die republikanische Präsidentschaftskandidatur schon sicher, bevor auch nur eine Wählerin ihre Stimme abgegeben hat. Seine Zustimmungswerte seien "legendär", hatte er schon im vergangenen August verkündet, da müsse er sich doch gar nicht erst in Debatten mit den anderen Anwärtern messen.