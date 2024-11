Donald Trump dreht eine Siegesrunde in Washington

Von Fabian Fellmann, Washington

Bei ihrer letzten Begegnung bedachten sich Joe Biden und Donald Trump noch mit Schmähungen. Trump habe die Moral einer streunenden Katze, sagte Biden bei der verhängnisvollen TV-Debatte im Juni. Als der Präsident sich in einem Satz verhedderte, höhnte Trump, er verstehe nicht, was Biden sagen wolle, der wisse es wohl selbst nicht. Wenige Wochen später musste Biden seine Präsidentschaftskandidatur beenden. Ein bitteres Ende für den Mann, der für sich in Anspruch nahm, die amerikanische Demokratie vor Trump retten zu wollen, um ihm nun sein Büro übergeben zu müssen, vier Jahre, nachdem ein düsterer Trump die Residenz des Präsidenten nur widerwillig geräumt hatte.