Es ist also so weit, der US-Präsident reist nach China und trifft sich mit Staatschef Xi Jinping. Mit dabei hat Trump einige der einflussreichsten (und reichsten) Wirtschaftsbosse der USA. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt das Vermögen der Delegation auf insgesamt 870 Milliarden Dollar – und es sind einige vertraute Namen darunter.

Am prominentesten: Tesla und Space-X-Chef Elon Musk, einst Trumps enger Vetrauter und Staatsverschlanker, dann aber in Ungnade gefallen. Dass Musk den Präsidenten nun auf diese Reise begleitet, wird als Zeichen einer Wiederannäherung gesehen. Wer sonst noch dabei sein darf (und wer nicht), berichtet Charlotte Walser.

Es geht bei dem Treffen für beide Seiten um viel, auch wenn die Erwartungen an eine erfolgreiche Reise mit vorzeigbaren Ergebnissen bei Trump noch höher sein dürften. Welche Themen im Mittelpunkt stehen werden, sowohl in Sachen Wirtschaft, aber natürlich auch in Bezug auf den Iran-Krieg und in der Taiwan-Frage, erklärt China-Korrespondent Gregor Scheu.

Auch in Berlin könnte dieser Mittwoch ein politisch interessanter Tag werden, je nachdem wie konkret die Ergebnisse des Koalitionsausschusses von Dienstagabend ausfallen. Sechs Stunden sollen die Spitzen von SPD und Union im Kanzleramt beraten haben und sich auf einen „Arbeitsprozess“ geeinigt haben, mit dem die Reformen in den nächsten Wochen auf den Weg gebracht werden sollen. Die Regierungsparteien hatten die Erwartungen in den vergangenen Tagen betont klein gehalten, mit großen Beschlüssen sei nicht zu rechnen. Ob es dabei bleibt, wird der Tag zeigen, wir halten sie in unserem Liveblog zur Bundespolitik auf dem Laufenden.

Erfolge jeglicher Art wären für die Bundesregierung nach der im Bundesrat gescheiterten 1000-Euro-Prämie sehr willkommen: Wie sehr und warum es im Maschinenraum der schwarz-roten-Koalition ruckelt, haben Georg Ismar, Henrike Roßbach und Vivien Timmler recherchiert.

Was heute wichtig ist

Trump bei Xi: Chinas Führung will Deals und spektakuläre Bilder liefern. Der chinesische Präsident Xi empfängt den US-Präsidenten. Trump will mit einem Handelsabkommen heimkehren – und China dazu bringen, Druck auf Teheran auszuüben, damit die Straße von Hormus wieder geöffnet wird. Erst vergangene Woche war der iranische Außenminister Araghtschi in Peking. Zum Artikel

EXKLUSIV Verfassungsschutz setzt auf Palantir-Alternative. Deutsche Sicherheitsbehörden wollen unabhängiger von den USA werden. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR setzt das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) bei der Datenanalyse künftig offenbar auf einen Konkurrenten des umstrittenen US-Konzerns Palantir: Die Behörde kaufte kürzlich ein Produkt der französischen Firma ChapsVision. Zum Artikel

Eurovision Song Contest: Das Israel-Dilemma. Seit 1973 ist Israel beim ESC vertreten, seit einigen Jahren mehren sich die Forderungen nach einem Ausschluss. Die Netanjahu-Regierung nutzt den ESC als politisches Instrument. Doch würde Israel ausgeschlossen, hätte das gravierende Folgen für den israelischen öffentlichen Rundfunk. Zum Artikel

EU will direkten Gesprächskanal zu Russland. Der Wunsch nach einem direkten Draht zwischen Europa und Putin wächst auf EU-Seite. Doch: Wer würde mit Putin sprechen? Und worüber? Beim EU-Außenministertreffen wird jedenfalls klar, wer nicht infrage kommt: Altkanzler Gerhard Schröder. Zum Artikel

EXKLUSIV Kritik an Verkehrsminister Schnieder: „Niemand versteht das“. Ein Jahr nach Amtsantritt sind so gut wie alle Probleme des ÖPNV ungelöst. Nun verliert die Branche die Geduld – und übt scharfe Kritik an Verkehrsminister Schnieder. Eine echte Modernisierung des ÖPNV gebe es nicht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: „Das Schlimmste wäre, wenn die Wallet an Tag eins geknackt wird“. Viele offene Fragen, wenig Zeit: Deutschlands digitale Brieftasche soll in wenigen Monaten starten. Der Wallet-Berichterstatter der Union, Markus Reichel, warnt vor Überwachungsnarrativen der AfD – und davor, dass Kommunen völlig unvorbereitet sind. Derweil zeigen exklusive Zahlen: Fast die Hälfte der Deutschen kann sich vorstellen, die geplante Wallet zu nutzen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Trump-Xi-Treffen: Die Risiken für Taiwan. Taiwan könnte zum Opfer des Gipfeltreffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping werden. Für scheinbare Handels-Zugeständnisse könnte Xi Trump Zugeständnisse beim Schutz der bedrohten Insel abringen. Schon kleine Änderungen in diplomatischen Formulierungen können erhebliche Auswirkungen in diesem Konflikt haben. Zum Briefing