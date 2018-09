25. September 2018, 17:20 Uhr Trump bei UN-Generaldebatte "Wir fordern alle Nationen auf, Irans Regime zu isolieren"

Bei der UN-Generalversammlung in New York prangert Donald Trump einmal mehr die Regierung in Teheran an. Für Nordkoreas Machthaber Kim findet er hingegen freundliche Worte.

Bei der UN-Generalversammlung in New York hat US-Präsident Donald Trump Iran als "korrpute Diktatur" angeprangert. Der Führung Irans warf er vor, "Chaos, Tod und Zerstörung" zu verbreiten. Gerade viele Länder im Nahen Osten hätten seinen Entschluss, das Iran-Abkommen aufzukündigen, unterstützt.

Die USA hätten den wirtschaftlichen Druck auf Iran erhöht, den es brauche, um das Land von seiner "blutigen Agenda" abzubringen, sagte Trump. Man könne nicht mit einem Land zusammenarbeiten, das damit drohe, Bomben zu werfen, Israel auslöschen wolle und alle Staaten bedrohe. Der US-Präsident appellierte an die UN-Staaten: "Wir fordern alle Nationen auf, Irans Regime zu isolieren".

Trump ist einer der ersten Redner bei der Generalversammlung, bei der Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Minister der Vereinten Nationen zusammengekommen sind. Verhandelt werden praktisch alle Krisen der Welt.

Im vergangenen Jahr hatte der US-Präsident die Zuhörer mit seinem Auftritt aufgeschreckt. Damals schmähte er den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un "little rocket man". Diesmal fand er freundliche Worte für ihn. Aufgrund des "mutigen und neuen Vorstoßes" der US-Regierung für Frieden sei es im Juni zu einem "hochproduktiven" Treffen mit Kim gekommen. Dabei seien eine ganze Reihe von ermutigen Maßnahmen beschlossen worden, die Raketentests seien gestoppt worden, US-Geiseln entlassen. Ausdrücklich dankte er Nordkoreas Machthaber dafür. Zugleich betonte er: "Die Sanktionen bleiben in Kraft bis zur Denuklearisierung."

In seiner etwa 45 Minuten dauernden Rede wandte sich Trump auch an die Regierung in Berlin. Er bekräftigte seine massive Kritik wegen Deutschlands Festhalten an der Pipeline Nord Stream 2 bekräftigt. "Deutschland wird vollkommen abhängig von russischer Energie werden, wenn es nicht sofort seinen Kurs ändert", sagte er. Die Leitung soll von Ende 2019 an russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren.

Europa war in Sachen Iran bereits im Vorfeld der UN-Generalversammlung auf Konfrontationskurs zu Trump gegangen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif gab die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag bekannt, die EU werde eine Zweckgesellschaft gründen mit dem Ziel, den Zahlungsverkehr mit Iran aufrechtzuerhalten. Zweck dieser Bank: Trumps Sanktionen gegen Iran zu umgehen. Nun wird mit Spannung erwartet, was der US-Präsident dazu zu sagen hat.