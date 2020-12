Von Christian Zaschke, Washington

In der vergangenen Woche hat US-Präsident Donald Trump gleich an zwei Tagen von seinem Recht auf Begnadigung Gebrauch gemacht. Zunächst kamen zwei Truthähne namens Corn und Cob in den Genuss der präsidialen Milde. Die Tradition will es, dass der Präsident alljährlich vor Thanksgiving einen Truthahn begnadigt. Es lässt sich nicht mehr genau nachvollziehen, wann diese Tradition begann, aber es lässt sich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass bisher kein Präsident eine solche Freude an der Zeremonie hatte wie Trump. Bisweilen hatte man den Eindruck, das Begnadigen von Truthähnen sei seine liebste Amtshandlung.