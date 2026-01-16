Seine Kritiker hatten schon im Wahlkampf davor gewarnt. Als Präsident werde sich Donald Trump auf den „Insurrection Act“ berufen, das Aufstandsgesetz von 1807, das dem Präsidenten ermöglicht, die Armee im Inland einzusetzen. Nun droht Trump tatsächlich damit: Er werde den „Insurrection Act“ anwenden, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, wenn die „korrupten Politiker“ im Bundesstaat Minnesota die „Aufständischen“ nicht daran hinderten, die „Patrioten“ der Einwanderungsbehörde ICE anzugreifen.
Proteste in MinneapolisBeruft sich Trump diesmal auf das Aufstandsgesetz, um Soldaten einzusetzen?
Lesezeit: 3 Min.
Trump droht damit, Soldaten nach Minneapolis zu schicken, um die Proteste gegen die Agenten der Einwanderungsbehörde ICE zu unterdrücken. Deren Gewalt geht inzwischen auch manchen Republikanern zu weit.
Von Charlotte Walser, Washington
