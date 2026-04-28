Jetzt ist der Mann, der mutmaßlich Donald Trump und andere amerikanische Spitzenpolitiker umbringen wollte, offiziell ein Angeklagter. Am Montag wurde Cole A. vor dem US-Bezirksgericht in Washington beschuldigt, beim Korrespondenten-Dinner im Hilton zwei Tage zuvor einen Mordanschlag auf den US-Präsidenten versucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm außerdem den Transport und den Einsatz von Feuerwaffen zum Zweck einer Gewalttat vor – bei einem Urteil könnte er mindestens zehn Jahre im Gefängnis verbringen, vielleicht sogar den Rest seines Lebens.
Anklage„Dies war ein Attentatsversuch auf den Präsidenten der USA“
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Cole A. wird nun offiziell vorgeworfen, dass er beim Korrespondenten-Dinner Donald Trump und weitere Kabinettsmitglieder töten wollte. Die US-Regierung gibt ihren Kritikern eine Mitschuld – auch dem Comedian Jimmy Kimmel.
Von Peter Burghardt, Washington
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Zunächst reagiert der US-Präsident noch recht staatsmännisch auf den Vorfall beim Correspondents’ Dinner. Doch schnell weiß er den Vorfall auch für sich zu nutzen.
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