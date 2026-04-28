Jetzt ist der Mann, der mutmaßlich Donald Trump und andere amerikanische Spitzenpolitiker umbringen wollte, offiziell ein Angeklagter. Am Montag wurde Cole A. vor dem US-Bezirksgericht in Washington beschuldigt, beim Korrespondenten-Dinner im Hilton zwei Tage zuvor einen Mordanschlag auf den US-Präsidenten versucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm außerdem den Transport und den Einsatz von Feuerwaffen zum Zweck einer Gewalttat vor – bei einem Urteil könnte er mindestens zehn Jahre im Gefängnis verbringen, vielleicht sogar den Rest seines Lebens.