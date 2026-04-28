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Anklage„Dies war ein Attentatsversuch auf den Präsidenten der USA“

Lesezeit: 4 Min.

Bundesstaatsanwältin Jeanine Pirro zeigt der Presse Fotos der Waffen, die der Angeklagte bei sich hatte.
Bundesstaatsanwältin Jeanine Pirro zeigt der Presse Fotos der Waffen, die der Angeklagte bei sich hatte. Kylie Cooper/REUTERS

Cole A. wird nun offiziell vorgeworfen, dass er beim Korrespondenten-Dinner Donald Trump und weitere Kabinettsmitglieder töten wollte. Die US-Regierung gibt ihren Kritikern eine Mitschuld – auch dem Comedian Jimmy Kimmel.

Von Peter Burghardt, Washington

Jetzt ist der Mann, der mutmaßlich Donald Trump und andere amerikanische Spitzenpolitiker umbringen wollte, offiziell ein Angeklagter. Am Montag wurde Cole A. vor dem US-Bezirksgericht in Washington beschuldigt, beim Korrespondenten-Dinner im Hilton zwei Tage zuvor einen Mordanschlag auf den US-Präsidenten versucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm außerdem den Transport und den Einsatz von Feuerwaffen zum Zweck einer Gewalttat vor – bei einem Urteil könnte er mindestens zehn Jahre im Gefängnis verbringen, vielleicht sogar den Rest seines Lebens.

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Zunächst reagiert der US-Präsident noch recht staatsmännisch auf den Vorfall beim Correspondents’ Dinner. Doch schnell weiß er den Vorfall auch für sich zu nutzen.

Von Johannes Knuth, Nicolas Richter und Philipp Saul

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