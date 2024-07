Nach dem überstandenen Attentat landet Donald Trump in Milwaukee, wo ihn die Republikaner zum Präsidentschaftskandidaten küren wollen. Zufällig ist es der Ort, an dem einst ein anderer US-Präsident einen Mordanschlag überlebte.

Von Peter Burghardt, Milwaukee

Donald Trump ist schon in Milwaukee, wo ihn die Republikaner in dieser Woche zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten ernennen werden. Am Sonntagnachmittag um kurz nach sechs Uhr Ortszeit landete Trump in seiner Boeing 757 mit der Aufschrift TRUMP auf dem Flughafen der Stadt im Bundesstaat Wisconsin. Die Landebahn wurde aus Sicherheitsgründen eine Zeit lang für andere Flüge gesperrt. Die pünktliche Ankunft war keineswegs selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass der frühere US-Präsident ungefähr 24 Stunden zuvor einen Mordanschlag überlebt hatte.