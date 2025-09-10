Vor einem Jahr wollte Ryan Routh Donald Trump auf dessen Golfplatz in West Palm Beach wohl erschießen. Jetzt steht der mutmaßliche Attentäter in Florida vor Gericht – und hat bizarre Wünsche.

Von Peter Burghardt, Washington

Das Attentat in Pennsylvania lag gerade zwei Monate zurück, als Donald Trump in Florida eine Runde Golf spielte. Begleitet wurde der damalige Präsidentschaftskandidat der Republikaner an diesem 15. September 2024 von seinem New Yorker Geschäftsfreund Steve Witkoff, heute sein Gesandter für Russland und den Nahen Osten. 64 Tage zuvor hatte bei einem Wahlkampftermin in Butler eine Kugel Trumps rechtes Ohr gestreift, das Bild des blutenden Überlebenden mit erhobener Faust wurde für seine Anhänger zur Ikone. In West Palm Beach reagierten die Bodyguards früher.