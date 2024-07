Die Chefin des Secret Service, Kimberly Cheatle, gibt nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump ihren Posten ab. Das Weiße Haus bestätigte den Rücktritt am Dienstag. Cheatle war seit dem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Pennsylvania, bei dem Trump verletzt wurde, unter Druck geraten. Ein Schütze hatte vor gut einer Woche bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner in der Stadt Butler das Feuer eröffnet und auf Trump geschossen. Ein Besucher der Kundgebung starb, zwei weitere wurden verletzt. Trump wurde am rechten Ohr verletzt. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet. Cheatle hatte bei einer Anhörung im US-Kongress am Montag die Attacke als schwerstes Versagen vom Secret Service seit Jahrzehnten bezeichnet. Sie übernehme die volle Verantwortung und werde alles unternehmen, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole, sagte sie. Der Secret Service ist in den USA für den Schutz ranghoher Politiker zuständig, darunter amtierende und frühere Präsidenten. An seinem Vorgehen hatte es Kritik gegeben, weil der Schütze trotz aller Sicherheitsmaßnahmen auf ein Dach mit direkter Sicht zur Bühne gelangen konnte. US-Präsident Joe Biden kündigte an, dass die Untersuchung zu den Hintergründen des Attentats auf Trump weitergehe.