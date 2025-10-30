Der US-Präsident hat kurz vor dem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen einen Kurswechsel in der US-Nuklearpolitik eingeleitet.

Donald Trump verkündete den Plan auf seiner Plattform Truth Social – unmittelbar vor dem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Südkorea. Weil andere Länder ihre Atomprogramme testen würden, habe er das Kriegsministerium angewiesen, mit dem Testen von Atomwaffen zu beginnen, schrieb der US-Präsident – „auf gleicher Basis“. Und: „Dieser Prozess wird sofort beginnen.“