Aufregung vor GipfeltreffenTrump kündigt sofortige Atomwaffentests an

Lesezeit: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping haben sich in der vergangenen Nacht in Südkorea getroffen.
US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping haben sich in der vergangenen Nacht in Südkorea getroffen. (Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS)

Der US-Präsident hat kurz vor dem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen einen Kurswechsel in der US-Nuklearpolitik eingeleitet.

Von Charlotte Walser, Washington

Donald Trump verkündete den Plan auf seiner Plattform Truth Social – unmittelbar vor dem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Südkorea. Weil andere Länder ihre Atomprogramme testen würden, habe er das Kriegsministerium angewiesen, mit dem Testen von Atomwaffen zu beginnen, schrieb der US-Präsident – „auf gleicher Basis“. Und: „Dieser Prozess wird sofort beginnen.“

