Der US-Präsident hat lange gebraucht, bis er gemerkt hat, dass er von Putin vorgeführt wird. Dafür reagiert er jetzt mit einer bisher beispiellosen Eskalation: Er spricht über atomare U-Boote.

Von Boris Herrmann, New York

Es hat ein bisschen gedauert, bis Donald Trump aufgefallen ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was Wladimir Putin sagt und dem, was Wladimir Putin tut. Aber auch eine verspätete Erkenntnis ist eine Erkenntnis, und nach gut einem halben Jahr seiner zweiten Amtszeit scheint sich beim US-Präsidenten tatsächlich der Eindruck verstetigt zu haben, dass sein russischer Kollege mindestens so schamlos lügen kann wie er selbst. Hatte dieser nicht schon so oft am Telefon beteuert, er sei ja auch für den Frieden – und dann lässt er trotzdem wieder Bomben auf Kiew herabregnen, unerhört! Oder wie Trump es am Donnerstag ausdrückte: „Ich denke, es ist widerlich, was sie tun.“