Donald Trump hat innerhalb von zwei Monaten nun schon das dritte Mitglied seines Kabinetts verloren. Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer trat nach internen Ermittlungen in ihrem Ministerium und einer laufenden Untersuchung im Justizausschuss des US-Senats zurück. Sie kam damit offenkundig ihrer Abberufung durch den Präsidenten zuvor. Im März hatte Trump Heimatschutzministerin Kristi Noem nach den Übergriffen der ihr unterstehenden Einwanderungspolizei ICE in Minneapolis entlassen. Im April feuerte er Justizministerin Pam Bondi, weil er mit ihrem Vorgehen in der Epstein-Affäre unzufrieden war.