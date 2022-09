Von Claus Hulverscheidt

Der frühere US-Präsident und Unternehmer Donald Trump wird sich wegen des Vorwurfs des Betrugs und der Steuervergehen vor Gericht verantworten müssen. Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaats New York, Letitia James, teilte nach mehr als dreijährigen Ermittlungen am Mittwochabend mit, sie habe Zivilklage gegen den prominenten Verdächtigen sowie dessen erwachsene Kinder Donald jr., Ivanka und Eric erhoben.

Die Familie habe die Zahlen ihres Immobilienkonzerns, der Trump Organization, über Jahre hinweg frisiert und Banken, Versicherungen, die Steuerbehörden "und uns alle" aus reiner Profitgier systematisch betrogen. Setzt sich James mit ihrer Klage durch, soll Trump in Zukunft nicht mehr in New York als Unternehmer tätig sein dürfen. Auch seine Pläne für eine mögliche erneute Kandidatur für das Präsidentenamt im Jahr 2024 könnten ins Wanken geraten.

Auslöser der Ermittlungen waren Äußerungen des früheren Trump-Anwalts Michael Cohen gewesen, der Trump 2019 vor einem Ausschuss des Kongresses schwer belastet hatte. Cohen zufolge gab die Trump Organization die Werte konzerneigener Hotels, Bürogebäude, Golfclubs und anderer Besitztümer in offiziellen Dokumenten immer wieder falsch an - und das in gleich doppelter Hinsicht: Um bei den wenigen verbliebenen Hausbanken weiter Kredite zu bekommen oder in den Milliardärslisten der einschlägigen US-Wirtschaftsmagazine nach oben zu rutschen, blähte der Firmenpatriarch den Wert einzelner Immobilien offenbar systematisch auf. Umgekehrt soll er gegenüber dem Finanzamt sehr viel niedrigere Bewertungen angegeben haben, um Steuern zu sparen. Zusätzlich zu James' zivilrechtlichen Ermittlungen läuft im New Yorker Stadtteil Manhattan auch ein strafrechtliches Verfahren gegen den Konzern, seine Eigentümer und Entscheidungsträger.

Während seine erwachsenen Kinder Donald jr. und Ivanka in den vergangenen Wochen offenbar Fragen der Staatsanwaltschaft beantworteten, hatte Trump dies abgelehnt. Zur Begründung erklärte er, die Regierung seines Nachfolgers Joe Biden und viele Ermittler des Landes hätten "jede Moral und alle Grenzen des Anstands verloren" und ermittelten aus rein politischen Gründen gegen ihn. Eine Anwältin des Unternehmens bekräftigte den Vorwurf am Mittwoch und sagte, der Demokratin James gehe es "weder um Fakten noch um das Gesetz, sondern nur um ihre parteipolitische Agenda".

Mehrere Ermittlungen und Anschuldigungen gegen Trump

Trump hat derzeit mit gleich mehreren Ermittlungen und Anschuldigungen zu kämpfen. Ein Kongressausschuss wirft ihm vor, die gewaltsame Besetzung des Kapitols am 6. Januar letzten Jahres maßgeblich mitverschuldet zu haben. Anfang August durchsuchten FBI-Beamte zudem seinen Wohnsitz Mar-a-Lago in Florida, weil der Verdacht besteht, dass der Ex-Präsident gesetzeswidrig geheime Unterlagen aus dem Weißen Haus mitgenommen oder vernichtet haben könnte.

Bei dem parallel laufenden strafrechtlichen Verfahren im New Yorker Stadtteil Manhattan geht es neben Betrugsvorwürfen auch um Schweigegeldzahlungen, die Anwalt Cohen nach eigener Aussage zwei Frauen zukommen ließ. Beide hatten angegeben, mit Trump eine Affäre gehabt zu haben, was 2016 den Wahlkampf des damaligen republikanischen Präsidentschaftsbewerbers zeitweise belastete. Bei einer strafrechtlichen Verurteilung drohen Trump sogar eine Haftstrafe oder die Zwangsauflösung seines Konzerns.