US-Präsident Donald Trump trägt kein so edles Gewand wie Joaquin Phoenix als Kaiser Commodus im Film „Gladiator“. Abgesehen davon erweisen sich die Vergleiche seiner Geburtstagsfeier mit Gladiatorenkämpfen im alten Rom als durchaus passend.
Trumps 80. GeburtstagWenn der Präsident sich mit einer Prügelei feiern lässt
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US-Präsident Trump spaltet das Land selbst mit seiner Geburtstagsparty, einem Kampfspektakel vor dem Weißen Haus. Die Fans sind begeistert und skandieren immer wieder „USA, USA“. Die Kritiker spotten.
Von Charlotte Walser, Washington D.C.
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