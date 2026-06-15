Donald Trumps 80. Geburtstag : Das vielleicht größte Talent von allen

Womöglich wäre der Welt ein Präsident Trump erspart geblieben, wenn der junge Donald einfach das hätte werden dürfen, was er wollte: Filmproduzent. Dem begabten Entertainer, Reality-TV-Darsteller und miesen Politiker zum 80.