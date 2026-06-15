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Trumps 80. GeburtstagWenn der Präsident sich mit einer Prügelei feiern lässt

Lesezeit: 4 Min.

US-Präsident Donald Trump wohnt mit seiner Frau Melania und dem UFC-Präsidenten Dana White den Feierlichkeiten zu seinem 80. Geburtstag bei.
US-Präsident Donald Trump wohnt mit seiner Frau Melania und dem UFC-Präsidenten Dana White den Feierlichkeiten zu seinem 80. Geburtstag bei. KENT NISHIMURA/AFP

US-Präsident Trump spaltet das Land selbst mit seiner Geburtstagsparty, einem Kampfspektakel vor dem Weißen Haus. Die Fans sind begeistert und skandieren immer wieder „USA, USA“. Die Kritiker spotten.

Von Charlotte Walser, Washington D.C.

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US-Präsident Donald Trump trägt kein so edles Gewand wie Joaquin Phoenix als Kaiser Commodus im Film „Gladiator“. Abgesehen davon erweisen sich die Vergleiche seiner Geburtstagsfeier mit Gladiatorenkämpfen im alten Rom als durchaus passend.

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SZ PlusVon Claudius Seidl

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