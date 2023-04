Seit Montag hält sich Donald Trump in seiner Heimat New York auf. Abends traf er am Trump Tower ein, wo er die Nacht verbrachte.

Der frühere amerikanische Präsident musste am Dienstag in Manhattan vor dem Richter erscheinen. New Yorks Bürgermeister versetzte alle Polizisten der Stadt in Alarmbereitschaft.

Von Fabian Fellmann, New York

Donald Trump war am Dienstag da, wo er sich schon immer am wohlsten gefühlt hat: im Zentrum der Aufmerksamkeit. Geschlagen geben musste er sich einzig der "March Madness". Der März-Wahnsinn ist die Meisterschaft der Basketball-Teams der US-amerikanischen Universitäten, deren Finalspiel am Montagabend ausgetragen wurde und am Dienstagmorgen die Hauptnachricht auf den Nachrichtensendern war.

An zweiter Stelle folgte schon frühmorgens Trump, der am Dienstag als erster früherer US-Präsident als Angeklagter vor einem Strafrichter erscheinen musste. Dorthin beordert wurde er nach Ermittlungen des New Yorker Staatsanwalts Alvin Bragg, der die Umstände einer Schweigegeldzahlung Trumps an die Pornodarstellerin Stormy Daniels im Wahlkampf 2016 untersucht hatte. Das Verfahren hatte am vergangenen Donnerstag in der Entscheidung eines Geschworenengremiums gemündet, Trump unter Anklage zu stellen.

Stundenlang aber gab es am Dienstag nicht viel mehr zu filmen als den goldfarbenen Eingang zum Trump Tower an der Fifth Avenue, in dem der frühere Präsident die Nacht verbracht hatte, sowie das Gebäude des Strafgerichts in Manhattan, alles versteckt hinter mehreren Reihen von Polizeiabsperrungen.

Das Drama um den führenden Kandidaten der Republikaner für die Wahlen 2024 prägte im Verlauf des Morgens die Berichterstattung auf sämtlichen Kanälen, so wie schon am Vortag. Als Trump am Montagabend in einem Fahrzeugkonvoi sein Anwesen Mar-a-Lago in Florida verlassen hatte und mit seiner Trump-Boeing nach New York geflogen war, wurde das alles von unzähligen Kameras minutiös aufgezeichnet und live übertragen auf allen Sendern. Deren Journalisten mussten sich schon am Montagnachmittag in die Warteschlange vor dem Gericht in Manhattan stellen, um einen der wenigen Presseplätze zu ergattern im Saal von Richter Juan Merchan, der Trump am Dienstag kurz nach Mittag erwartete.

Noch bevor es so weit war, begannen Trump-Anhänger am Dienstagmorgen im Collect Pond Park gegenüber dem Gerichtsgebäude eine Demonstration. New Yorks Bürgermeister Eric Adams, der alle 35 000 Polizisten der Stadt in Alarmbereitschaft versetzt hatte, ermahnte die Teilnehmer der Kundgebung, sich zu benehmen - wobei er sich namentlich an die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia wandte, die zu dem Protest gerufen hatte. Gewalttätige Übergriffe wie beim US-Kapitol am 6. Januar 2021 erwarteten die Behörden indes nicht; die Bundespolizei FBI verzichtete sogar auf ein besonderes Sicherheitsbulletin zu dem Thema, weil sie im Vorfeld keine spezifischen Drohungen ausfindig gemacht hatte.

Auf Trump, der unter dem Schutz des Secret Service anreiste, warteten vor dem Gericht erneut unzählige Kameras, ebenso in dem Gebäude bis hinauf in den Warteraum vor dem Gerichtssaal im 15. Obergeschoss. Der Höhepunkt des Dramas um 14.15 Uhr Ortszeit fand dann aber unter Ausschluss der Fernsehkameras statt. Richter Merchan hatte schon am Vorabend entschieden, in seinem Saal keine Videoaufnahmen und auch keine Telefone oder Laptops zuzulassen.

Selbst den Pressefotografen räumte er nur wenige Augenblicke ein, um den historischen Moment festzuhalten, an dem Trump als Angeklagter vor ihm stand. Auch das Polizeifoto des 45. Präsidenten, auf das sich so viele seiner Kritiker gefreut hatten, war nicht zur Veröffentlichung vorgesehen. Allerdings kursierten da längst die ersten Montagen in den sozialen Medien, und kaum jemand zweifelte daran, dass das echte Foto bald geleakt würde. Ein früherer Sprecher Trumps freute sich darauf: "Es wird der männlichste und schönste mug shot aller Zeiten."

Mit ähnlichen Botschaften war die Trump-Kampagne sofort in die Offensive gegangen, nachdem die Anklage am vergangenen Donnerstag bekannt geworden war. Seither will Trump sieben Millionen Dollar an Spenden eingenommen haben. So viel, wie er sonst in rund einem Monat erhalten hat, nachdem er im November seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 offiziell angekündigt hatte.

Trump gelingt es derzeit, den anderen republikanischen Anwärtern jeglichen Sauerstoff zu rauben. Verzweifelt beklagte sich am Montag etwa Nikki Haley, die frühere Gouverneurin von South Carolina, kein Mensch interessiere sich derzeit für die Probleme der Vereinigten Staaten mit der Steuerung der Einwanderung an der Südgrenze. Stattdessen seien alle mit dem Drama um Trump beschäftigt.

Die USA scheinen damit schon eineinhalb Jahre vor den nächsten Präsidentschaftswahlen komplett der Trump Madness zu verfallen. Außer in den Momenten der March Madness, die damit endete, dass das Team der Universität von Connecticut gegen San Diego State obsiegte und sich den bereits fünften Titel sicherte - aber erst, nachdem in den ersten Runden alle vermeintlichen Favoriten überraschenderweise ausgeschieden waren.