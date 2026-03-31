Trotz der Differenzen von US-Präsident Donald Trump mit der britischen Regierung reist König Charles III. zum Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten. Die Reise des Monarchen und seiner Frau Camilla werde die „historische Beziehung und die moderne bilaterale Beziehung“ zwischen beiden Staaten würdigen, teilte der Palast mit. Ein Datum steht bisher nicht fest, dem Vernehmen nach ist der Besuch für Ende April geplant. Der Staatsbesuch bei Trump war in den vergangenen Wochen in Zweifel gezogen worden, weil der US-Präsident die britische Regierung scharf kritisierte. Insbesondere geht es Trump um die aus seiner Sicht zurückhaltende Unterstützung der Briten im Iran-Krieg. Premier Keir Starmer war von Trump mehrfach persönlich verbal angegangen worden. Trump war im September 2025 in Großbritannien zu Gast. Der US-Präsident gilt als großer Fan der britischen Monarchie, seine Mutter kommt aus Schottland.