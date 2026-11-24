In Deutschland mangelt es weiterhin an Kita-Plätzen, obwohl weniger Kinder geboren werden. Zwischen 2021 und 2025 ist die Zahl der Geburten bundesweit um fast ein Fünftel gesunken, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung am Dienstag mitteilte. Dennoch besuchte 2025 jedes sechste ein- oder zweijährige Kind keine Kita, obwohl die Eltern Bedarf äußerten. Laut Institut bekommen vor allem Kinder keinen Kita-Platz, die aus armutsgefährdeten Familien kommen, deren Eltern überwiegend kein Deutsch sprechen, und deren Eltern keinen akademischen Abschluss haben. Damit seien vor allem Jungen und Mädchen betroffen, die besonders von früher Bildung, Betreuung und Erziehung profitieren würden.