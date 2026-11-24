In Deutschland mangelt es weiterhin an Kita-Plätzen, obwohl weniger Kinder geboren werden. Zwischen 2021 und 2025 ist die Zahl der Geburten bundesweit um fast ein Fünftel gesunken, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung am Dienstag mitteilte. Dennoch besuchte 2025 jedes sechste ein- oder zweijährige Kind keine Kita, obwohl die Eltern Bedarf äußerten. Laut Institut bekommen vor allem Kinder keinen Kita-Platz, die aus armutsgefährdeten Familien kommen, deren Eltern überwiegend kein Deutsch sprechen, und deren Eltern keinen akademischen Abschluss haben. Damit seien vor allem Jungen und Mädchen betroffen, die besonders von früher Bildung, Betreuung und Erziehung profitieren würden.
„Familien mit nichtdeutscher Familiensprache wünschen sich fast genauso häufig einen Kita-Platz wie andere Familien. Trotzdem gehen sie mehr als doppelt so häufig leer aus“, so Bildungsforscherin Anna Daelen vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Knapp 70 Prozent dieser Familien wünschten sich einen Platz; eine Kita besuchten aber nur 35 Prozent ihrer Kinder.