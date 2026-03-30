Trotz bestehender Blockade lassen die USA nach Angaben von Präsident Donald Trump den russischen Öltanker Anatoli Kolodkin Kuba anlaufen. „Wenn ein Land gerade jetzt etwas Öl nach Kuba schicken will, dann habe ich kein Problem, ob es nun Russland ist oder nicht“, sagte Trump an Bord der Air Force One am Sonntagabend (Ortszeit). Eine Schiffsladung Öl mache ohnehin keinen Unterschied, sagte Trump US-Medien zufolge weiter. „Kuba ist am Ende.“ Russland begrüßte das Einlenken Trumps. „Wir freuen uns, dass diese Lieferung von Erdölprodukten bereits auf der Insel eingetroffen ist“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge. Es habe dazu vorher Kontakte mit US-Gesprächspartnern gegeben. Russland wolle noch mehr Öl nach Kuba zu bringen.