In der CDU ist man voll des Lobes für Armin Laschet und sieht ihn als Sieger des Kanzler-Triells. SPD und Grüne sind da anderer Meinung - und auch die Umfragewerte passen nicht wirklich dazu.

Von Nico Fried und Robert Roßmann

Am Tag danach sind sie in der CDU erleichtert. Aber genau das zeigt, wie schlecht es um die Partei inzwischen steht. Armin Laschet ist im Triell der Kanzlerkandidaten nicht untergegangen, aber als Sieger hat er das Studio auch nicht verlassen. Für eine Partei, die Anfang des Jahres noch vermeintlich uneinholbar vor allen Konkurrenten lag, ist das eigentlich kein gutes Ergebnis. Doch am Montag feiern die CDU-Granden Laschet trotzdem.