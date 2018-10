24. Oktober 2018, 18:44 Uhr Verteidigungsbündnis Botschaften der Stärke

Die Nato startet mit dem Manöver "Trident Juncture" ihre größte Übung seit dem Ende des Kalten Kriegs. Russland hat schon mit Hunderttausenden Soldaten geprobt. Es geht um fiktive Szenarien und reale Erkenntnisse.



Von Julian Hans , Moskau, und Matthias Kolb , Brüssel

Es war ein Spektakel, wie es selbst erfahrene Militärbeobachter noch nie gesehen hatten. In breiten Formationen donnerten Schützenpanzer über die russische Steppe nördlich der Grenze zur Mongolei. Die Luft vibrierte von den Rotoren der Gefechtshubschrauber. Jagdflugzeuge schossen durch den Himmel. Tausende Soldaten marschierten an der Tribüne vorüber, auf der Wladimir Putin Platz genommen hatte, Präsident und Oberkommandierender der russischen Streitkräfte.

Verteidigungsminister Sergej Schojgu hatte das Manöver "Wostok-18" Mitte September als das größte in der Geschichte des neuen Russlands bezeichnet; mit angeblich 300 000 Soldaten und 36 000 Maschinen. In Teilen habe es sogar "Sapad-81" übertroffen, die größte Übung, welche die Sowjetunion je durchführte.

Mit diesen Dimensionen kann sich das Nato-Manöver "Trident Juncture 2018" nicht messen, das an diesem Donnerstag in Norwegen beginnt. Mit 50 000 Soldaten, 10 000 Fahrzeugen, 250 Flugzeugen und 65 Schiffen ist es trotzdem die größte Übung der Allianz seit dem Kalten Krieg. "Das Szenario ist fiktiv, aber die Erkenntnisse werden sehr real sein", sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Mit Soldaten aus Finnland und Schweden proben Truppen aus allen 29 Mitgliedsländern den Ernstfall gemäß Artikel 5 des Nato-Vertrags: den Angriff auf ein Land, der als Attacke auf alle gilt. "Es ist wichtig zu zeigen, dass wir in der Lage sind, jeden Bündnispartner gegen jede Art von Gefahr zu verteidigen", betont Stoltenberg und spricht wie viele Nato-Diplomaten und Generäle nicht explizit aus, was alle wissen: Diese Botschaft richtet sich an Moskau. Verteidigungsminister Schojgu wetterte denn auch bei einem Treffen mit Generälen in Minsk am Mittwoch: "Die militärische Aktivität der Nato an den Grenzen der Russischen Föderation hat ein seit dem Kalten Krieg nie dagewesenes Maß erreicht".

Wie den Bündnisfall feststellen, wenn nicht Panzer rollen, sondern das Internet sabotiert wird?

Seit Russland 2014 die ukrainische Halbinsel Krim im Handstreich besetzt und einen Krieg im Osten der Ukraine begonnen hat, befürchten die Staaten an seinen Grenzen ähnliche Szenarien. Das Militär auf beiden Seiten übt häufiger und die Manöver werden größer. Um Signale zu senden, sind die Megaübungen ideal, der Nutzen für die Armeen ist jedoch umstritten.

Aufmarsch zu einem Großmanöver: US-Soldaten der 24th Marine Expeditionary Unit marschieren durch die Weiten Islands zu einem Feldlager für die Übung „Trident Juncture“. (Foto: Lance Cpl. Menelik Collins/dpa)

"Wenn es um eine Botschaft der militärischen Stärke ging, dann ist sie gelungen", sagt ein westlicher Diplomat, der auf Einladung Moskaus bei "Wostok-18" zuschauen durfte. Gleichzeitig wirkten Technik und Ausbildung auf den erfahrenen Offizier wie aus einer vergangenen Epoche. So viele Kräfte auf so engem Raum zu konzentrieren sei Ressourcenverschwendung. Auch die Zusammenarbeit mit den chinesischen Streitkräften, die erstmals an einem russischen Großmanöver teilnahmen, sei "ein politisches Zeichen ohne militärischen Mehrwert" gewesen, urteilt der Diplomat.

Tatsächlich setzt Russland seit Beginn der Militärreform 2010 auf mobile Eliteeinheiten, die in der Ukraine und in Syrien ihre Effektivität unter Beweis stellen konnten. Moskau vertraut verstärkt auf Geheimdienste oder Söldner, deren Aktionen sich leugnen lassen, weil sie offiziell der Armee nicht angehören. Das stellt die Nato vor ein Problem: Wie soll man den Bündnisfall feststellen, wenn nicht eine Panzerarmee anrollt, sondern Offiziere des Geheimdienstes GRU im Hinterland oder im Internet Sabotage-Aktionen begehen?

Putin warnt Russlands Präsident Wladimir Putin hat Amerika vor einem Wettrüsten gewarnt. Die US-Regierung beschwöre eine "extrem gefährliche Situation" herauf, wenn sie sich wie angekündigt aus dem INF-Abrüstungsvertrag zurückziehe, sagte Putin. "Das einzige, was uns dann noch bliebe, ist ein Rüstungswettlauf." US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende angekündigt, aus dem INF-Abrüstungsabkommen auszusteigen. Er wirft Moskau vor, seit 2014 mit einem neuen Raketensystem dagegen zu verstoßen. Das 1987 geschlossene Abkommen verpflichtet zur Abschaffung aller landgestützten, atomar bestückbaren Mittelstreckenraketen mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern. afp

Anders als in Russland, wo eine Million Mann einer einheitlichen Führung unterstehen, muss die Nato als Militärallianz sicherstellen, dass die verschiedenen Armeen gut kooperieren. Um Schwachstellen zu identifizieren, seien Manöver unerlässlich, sagt Derek Chollet, Vizechef des Thinktanks German Marshall Fund. Er war unter Barack Obama im Pentagon für die Nato zuständig und formuliert es so: "Ohne Training wird niemand Fußball-Weltmeister, also müssen Sie üben." Einsatzplanung, Logistik oder die Reaktion auf Cyber-Attacken müssten laufend getestet werden. Chollet freut sich, dass die USA trotz der nato-kritischen Töne von Präsident Donald Trump einen Flugzeugträger mit 6000 Mann Besatzung entsenden und rechnet damit, dass Moskau versuchen wird, mit Provokationen oder Verlagerungen seines Militärs das "Trident Juncture"-Manöver zu stören.

Um Missverständnisse oder gar militärische Eskalationen zu vermeiden, gibt es klare Regeln. Sie stehen auf 71 Seiten im "Wiener Dokument" der Organisation für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa (OSZE), zu deren 57 Mitgliedern auch Russland und Weißrussland gehören. Hier ist festgehalten, dass über Manöver informiert werden muss, sobald mehr als 9000 Soldaten beteiligt sind. Übersteigt die Truppenzahl jedoch 13 000, dann muss der Gastgeber nicht nur informieren, sondern auch Militärbeobachter einladen und ihnen viel Zugang gewähren. Sie dürfen etwa ungehindert Soldaten befragen.

Dass je zwei Russen und Weißrussen nach Norwegen reisen, begrüßt Generalsekretär Stoltenberg - und kritisiert sogleich, dass Moskau seit 1989 nie Beobachter nach OSZE-Standard zuließ. "Jede Einladung ist aufschlussreich, aber man sieht eben nur, was die Gegenseite einem zeigen will", sagt ein Nato-Diplomat. Wer aus Moskau oder Minsk anreisen werde, sei allen klar: "Profis vom Militärnachrichtendienst." In der Allianz ist die "So transparent wie möglich"-Haltung unstrittig, betont er. Regeln seien einzuhalten und diese "moralische Überlegenheit" gebe man so wenig auf wie die Hoffnung, dass Moskau irgendwann doch offiziell einlade. Allzu optimistisch klingt der Mann nicht, denn dazu bräuchte es, woran es momentan mangelt: ein Mindestmaß an Vertrauen.