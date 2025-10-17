Als Donald Trump am Donnerstagabend auf seiner Plattform Truth Social verkündete, dass er sich mit Wladimir Putin in Budapest treffen wird, ließen die Reaktionen dort nicht lange auf sich warten. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán schrieb auf X, dies sei „eine großartige Nachricht für alle friedliebenden Menschen auf der Welt“. Und schob zwei Stunden später die Mitteilung nach, er habe gerade mit dem amerikanischen Präsidenten telefoniert. „Die Vorbereitungen für den USA-Russland-Friedensgipfel laufen.“
Geplantes Treffen von Trump und Putin in BudapestEuphorie in Ungarn, Sorge in Brüssel
Lesezeit: 4 Min.
Donald Trump will Wladimir Putin zu Friedensverhandlungen in Budapest treffen. Der Plan stößt die Europäer vor den Kopf: Lässt sich der US-Präsident wieder einwickeln? Und dann ist da noch dieser Haftbefehl.
Von Verena Mayer und Hubert Wetzel, Wien/Brüssel
Ukrainische Gefangene in Russland:Täglich drohen Schlagstock und Elektroschocker
Russland hat Tausende ukrainische Zivilisten in Gefängnissen, Straflagern und Folterkellern verschwinden lassen. Der Ex-Bürgermeister der Stadt Cherson erzählt von überfüllten Zellen, Folter und Psychoterror.
Lesen Sie mehr zum Thema