Donald Trump will Wladimir Putin zu Friedensverhandlungen in Budapest treffen. Der Plan stößt die Europäer vor den Kopf: Lässt sich der US-Präsident wieder einwickeln? Und dann ist da noch dieser Haftbefehl.

Als Donald Trump am Donnerstagabend auf seiner Plattform Truth Social verkündete, dass er sich mit Wladimir Putin in Budapest treffen wird, ließen die Reaktionen dort nicht lange auf sich warten. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán schrieb auf X, dies sei „eine großartige Nachricht für alle friedliebenden Menschen auf der Welt“. Und schob zwei Stunden später die Mitteilung nach, er habe gerade mit dem amerikanischen Präsidenten telefoniert. „Die Vorbereitungen für den USA-Russland-Friedensgipfel laufen.“