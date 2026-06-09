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Diskussion über ReformenKoalition, Arbeitgeber, Gewerkschaft – alle an einem Tisch

Lesezeit: 5 Min.

DGB-Chefin Yasmin Fahimi und Friedrich Merz beim Bundeskongress der Gewerkschaften vor vier Wochen, wo der Kanzler mit Pfiffen und Buhrufen bedacht wurde.
DGB-Chefin Yasmin Fahimi und Friedrich Merz beim Bundeskongress der Gewerkschaften vor vier Wochen, wo der Kanzler mit Pfiffen und Buhrufen bedacht wurde. Sean Gallup/Getty Images

Für Mittwochabend hat Friedrich Merz die Sozialpartner ins Kanzleramt geladen, um über die anstehenden großen Reformen zu reden. Die Erwartungen von Union und SPD an das Gipfeltreffen gehen weit auseinander.

Von Michael Bauchmüller, Daniel Brössler, Claus Hulverscheidt, Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin

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Es ist ein Treffen, das es in dieser Form mit diesem Kanzler noch nicht gegeben hat. Am Mittwochabend kommen die Spitzen der Koalition mit Vertretern der Gewerkschaften und der Wirtschaftsverbände zusammen, um über die anstehenden großen Reformen zu reden. Um 19 Uhr wird das Treffen beginnen, drei Stunden soll es dauern – wenn nötig, auch länger. Den Rahmen hat der Kanzler bereits am vergangenen Wochenende abgesteckt.

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