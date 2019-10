Putin und Erdoğan stehen in Syrien auf gegnerischen Seiten, haben sich zuletzt aber stets abgesprochen. Am Dienstag ringen sie in Sotschi erneut um den Einfluss in Nordsyrien. Einen militärischen Konflikt möchten sie vermeiden.

Mehr als sechs Stunden lang hatten sie miteinander verhandelt und eine "schicksalsträchtige Entscheidung" getroffen, verkündete Wladimir Putin im Anschluss. Das Schicksal, das er dabei meinte, war das von Syrien. Ausgehandelt hatte es der russische mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, dessen Truppen vergangene Woche eine Offensive gegen die Kurden in Nordsyrien gestartet hatten. Nun einigten sich die beiden auf eine Verlängerung der Waffenpause um 150 Stunden, etwa sechs Tage. Und sie sprachen darüber, wie es danach in der Sicherheitszone weitergehen soll, die sich Erdoğan an der Grenze zur Türkei gewünscht hatte.

Putin betonte dabei, was er schon so oft gesagt hatte, und was ihm auch jetzt besonders wichtig war: die Souveränität und territoriale Unversehrtheit des Landes zu bewahren. Für ihn heißt das prinzipiell: keine ausländischen Truppen auf syrischem Boden. Ausgenommen sind davon russische und iranische Kräfte, die der syrische Machthaber Baschar al-Assad eingeladen hatte. "Das ist unsere prinzipielle Position und darüber haben wir ausführlich gesprochen", sagte Putin, als er neben Erdoğan vor der Presse stand. Der wollte an dieser Formulierung nicht rütteln. Souveränität für Syrien sei alles, was er erreichen wolle, so Erdoğan, die Türkei wolle kein Land dazugewinnen. Trotzdem werden die türkischen Truppen nun nicht sofort aus dem Norden des Landes verschwinden. Nach Ablauf der Waffenpause werden sie dort gemeinsam mit russischen Truppen patrouillieren. Das Ziel sei, terroristische Organisationen aus dem Gebiet zu vertreiben, so Erdoğan. Er meint damit kurdische Gruppen und mit Gebiet eine 30 Kilometer tiefe Sicherheitszone in Nordsyrien an der türkischen Grenze.

Die beiden Präsidenten, die in Sotschi nun betont freundlich übereinander sprachen, stehen in Syrien eigentlich auf gegnerischen Seiten. Sie haben sich zuletzt aber stets abgesprochen. Erdoğan hat jene Kräfte unterstützt, die Diktator Baschar al-Assad stürzen wollten. Putin dagegen unterstützte Assad und sicherte dessen Macht. Nun möchte er das Land wieder völlig unter Kontrolle der syrischen Armee bringen, auch die Grenze zur Türkei. Putin kennt Erdoğans Wunsch nach einer Sicherheitszone dort längst. Vor dem Treffen in Sotschi hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow wiederholt auf ein anderes Abkommen hingewiesen, das 1998 im türkischen Adana geschlossen wurde. Es erlaubt der Türkei, Terroristen bis nach Syrien zu verfolgen und dabei 15 Kilometer auf syrisches Territorium vorzudringen. Aber es sieht keine dauerhafte Stationierung türkischer Soldaten dort vor.

Insofern ist Putin nun zunächst einen Schritt auf Erdoğan zugegangen, indem er dessen Patrouillen vorerst duldet. Einen militärischen Zusammenstoß möchten beide Seiten vermeiden, längst gibt es Kontakte zwischen türkischem und syrischem Militär, Russland vermittelt dabei. Der russische Präsident möchte Syrien unter Assad wieder fest in der Region verankern. Ein politischer Prozess soll helfen: Mit Erdoğan und dem iranischen Präsidenten hat Putin sich auf ein Komitee geeinigt, das Syrien eine neue Verfassung geben soll. Beide Präsidenten haben sich in Sotschi erneut dazu bekannt. Gemeinsam wollen sie auch eine Lösung für die syrischen Flüchtlinge finden. Erdoğan möchte sie in der Sicherheitszone ansiedeln, wenn es dort friedlicher geworden ist.