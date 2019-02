28. Februar 2019, 07:43 Uhr Treffen in Hanoi Weißes Haus: Trump und Kim erzielen keine Einigung bei Gipfel

Trotz der großen Worte zuvor: Kim Jong-un (links) und Donald Trump erzielen bei ihrem Gipfel in Hanoi offenbar keine Einigung.

Das Gipfeltreffen von US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim endet früher als geplant.

Dem Weißen Haus zufolge erzielten beide Seiten bei den Gesprächen keine Einigung.

Trump will in Kürze vor die Presse treten.

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un haben bei ihrem Treffen in Hanoi nach US-Angaben keine Vereinbarung erzielt. Beide Staatsmänner hätten bei den sehr guten und konstruktiven Treffen über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, wie der Abbau von Atomwaffen und die wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas erreicht werden könnten, teilte Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders mit. Diesmal sei keine Vereinbarung erreicht worden, aber die beiden Teams sähen "weiteren Treffen in der Zukunft entgegen", sagte Sanders.

Die Fahrzeugkonvois der beiden Staatschefs hatten um um 13:35 Uhr Ortszeit (7:25 Uhr MEZ) das Tagungshotel verlassen. Das zuvor geplante gemeinsame Mittagessen fand nicht statt. Der Gipfel wurde damit vorzeitig beendet. Die Pressekonferenz Trumps zum Abschluss des Gipfels wird Sanders zufolge um zwei Stunden auf 14.00 Uhr (Ortszeit/8.00 Uhr MEZ) vorgezogen - sie sollte also demnächst beginnen. Zu dieser Zeit war nach dem bisherigen Ablaufplan des Weißen Hauses eigentlich die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung durch Trump und Kim geplant.

Die Gespräche der beiden Politiker am Donnerstag hatten hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Dabei sollte es insbesondere um konkrete Schritte für die von den USA geforderte "Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" gehen. Bei kurzen öffentlichen Auftritten und einer Pressekonferenz zuvor wirkten Trump und Kim gelöst, sie legten sich gegenseitig die Hand auf die Schultern und scherzten.

Kim bekundete seinen allgemeinen Willen zur Denuklearisierung. Auf die Frage ob er zur Abrüstung gewillt sei, antwortete er am Donnerstag in Hanoi: "Wenn ich nicht gewillt wäre, wäre ich jetzt nicht hier." Kim wurde auch gefragt, ob er bereit sei, konkrete Schritte dafür zu unternehmen. Darauf antwortete er: "Das besprechen wir gerade." Zuvor hat Kim vermutlich zum ersten Mal auf die Frage eines ausländischen Journalisten geantwortet. Ein Pressemitglied des Weißen Hauses hatte ihn gefragt, mit welchem Ausgang des Gipfels er rechne. Kim antwortete, es sei zu früh das zu sagen, aber er fühle "instinktiv", dass es ein gutes Ergebnis geben werde.

Trump zeigte sich mit Blick auf eine Vereinbarung über das nordkoreanische Atomprogramm gelassen, es gebe "keine Eile", sagte er im Luxushotel Metropole an der Seite von Kim. "Geschwindigkeit ist für mich nicht so wichtig." Außerdem bekundeten Kim wie Trump, dass sie sich den Aufbau eines US-Verbindungsbüros in Nordkorea vorstellen könnten, einer Art Vorstufe für eine Botschaft.