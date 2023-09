Vor zwei Monaten ist der junge Amerikaner spektakulär aus dem Süden Koreas in den Norden verschwunden. Jetzt will ihn Machthaber Kim Jong-un wieder loswerden.

Von Peter Burghardt, Washington

Am 18. Juli unternahm Travis King einen Ausflug, der als mindestens eigenwillig gelten darf und jetzt mit einiger Verspätung zu Ende zu gehen scheint. Der US-Soldat, der aus Südkorea heimfliegen sollte, nahm in Seoul erst einen Bus und fuhr nach Panmunjom an die nordkoreanische Grenze. Er machte dort bei einem jener Rundgänge für Touristen durch die demilitarisierte Zone mit. Dann lief King zur Überraschung der Begleiter und der übrigen Welt auf die andere Seite. Er verschwand in Nordkorea.