Zum Gedenken an den verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Staatsakt angeordnet. Das teilte das Bundespräsidialamt mit. Der Bundestag werde den Staatsakt ausrichten. Ein Termin wurde noch nicht genannt. Schäuble war am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Er hatte dem Bundestag mehr als ein halbes Jahrhundert bis zu seinem Tod angehört und war damit der dienstälteste Abgeordnete eines deutschen Parlaments überhaupt. Schäuble hatte mehrere Ämter als Bundesminister sowie Parteiämter inne und war von 2017 bis 2021 Präsident des Deutschen Bundestages, was protokollarisch als zweithöchstes Amt des Staates gilt.